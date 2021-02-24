Her Ağaçtan Kaşık Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her ağaçtan kaşık olmaz atasözü taşıdığı anlam bakımından dikkate önemle alınması gereken ve anlam bakımından da çok şey ifade eden bir nitelik taşımaktadır.

Her Ağaçtan Kaşık Olmaz Atasözünün Anlamı

Her ağaçtan kaşık olmaz atasözünün anlamı şudur: Bazı nesne, iş yahut durumun kendisine özgü bir niteliği vardır. Bu yönden niteliğe sahip bir şey için herhangi bir madde, malzeme yahut şahıs kullanılamaz. Görünüşe aldanmamak gerekir ve bundan dolayı da her yönden uygun olan tercih edilmelidir.

Her Ağaçtan Kaşık Olmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Her ağaçtan kaşık olmaz atasözünü, günlük yaşantımızda yapmayı istediğimiz pek çok şeyde doğru tercihler yapmamız konusunda uyarıldığımız durumlarda sıklıkla duyarız. Bu atasözünün kullanımına örnek olarak;

- Yapacağın iş için doğru kişiden yardım alman çok önemli aksi taktirde hiç bir şey istediğin gibi olmaz. Unutmamalısın ki "Her ağaçtan kaşık olmaz."