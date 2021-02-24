Her Ağacın Meyvesi Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kültürümüzde bazı atasözleri anlamca birbirini tamamlar. Her Ağacın Meyvesi Olmaz ile Meyve Veren Ağaç Taşlanır atasözleri anlam bakımından birbirini tamamlayan atasözlerine örnek olarak gösterilebilir.

Her Ağacın Meyvesi Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Nasıl ki her ağaç meyve vermiyorsa, her insan da uzmanı olduğu konularda fazla üretken olmayabilir. Genellikle herkesten aynı performansı ve verimi beklemek hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bu nedenle beklentilerimizi kişilere göre ayarlamalı ya da beklentilerimizi karşılayacak kişilerle çalışmalıyız.

İkinci Anlam: Bazı insanlar dışarıdan bakıldığında çok başarılı ve mutlu görünebilirler. Ancak onları tanıdıkça kendilerini dışarıya gösterdikleri gibi biri olmadıklarını anlarız. Uyarı niteliğindeki bu atasözü, kendisini olduğundan başka gösteren kişileri tanımlamak için kullanılır.

Her Ağacın Meyvesi Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Sen yine de çok ümitlenme, her ağacın meyvesi olmaz.