Hemşirenin görevleri ve sorumlulukları nelerdir? (Maddeler halinde)

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Hemşire, akut ya da kronik fiziksel ve zihinsel hastalıktan muzdarip olan hastalar için sağlık kuruluşlarında ya da evde tıbbi bakım sağlar. Hastane, okul, özel klinik, cezaevi, sağlık merkezleri gibi kurumlarda görev alır.

Hemşirenin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hemşireler, bakımındaki hastaların tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü görevlilerdir. Hemşirelerin başlıca sorumlulukları ise şunlardır;

Hasta bakım ve gereksinimlerini planlamak ve değerlendirmek,

Hastaları tetkikler için hazır hale getirmek,

Hastaları doktorun istediği tetkikler için hazırlamak,

İlaç ve serumları tüm hastalara uygulamak,

Operasyon öncesinde ve sonrasında hastaya bakım uygulamak,

Hastanın; şeker, kan basıncı, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak,

Hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarında yaşanan tüm değişiklikleri yakından izlemek,

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Araba kazası, kalp krizi, yanık ve felç gibi acil tıbbi durumlarda hastalara anında bakım uygulamak,

Hastaya, ailesine ve arkadaşlarına psikolojik ve manevi destek vermek,

Yönetmeliklere uygun bir şekilde güvenli ve temiz çalışma ortamını sağlamak,

Hastadan kan örneği alarak kan değerlerini kayda geçirmek,

Meslek profesyonelleri ile birlikte çalışmak

Hemşirede Olması Gereken Özellikler

Hemşire, hasta bakımını yapmanın yanı sıra hastane personelleri ve aile üyeleri arasındaki iletişimi de sağlar. Bu çok önemli rollere sahip olan hemşirenin, empati yapabilmesi, sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ve hasta ihtiyaçlarına yönelik dikkatli bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Hemşirelerin sahip olması gereken diğer nitelikleri ise şunlardır;

Sorun çözme becerisi ve çoklu görev yeteneğine sahip olmak,

Etkili bir şekilde insanlarla iletişim kurabilmek,

Kişisel ve profesyonel davranışları yönlendirebilecek yetkinlikte etik değerlere sahip olmak,

Hastaların acılarına ve hissettiklerine karşı empati duymak,

Detaylara önem vermek ve çok dikkat etmek.

Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı Nedir?

Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı çok geniştir. Aynı zamanda olup bu kapsamda hemşirelik hizmetlerinin kapsamı da şu şekildedir;

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Birey, grup, toplum ve aile sağlığının korunması, geliştirilmesi hastalık durumunda hastaların doğru bir şekilde tedavi edilmesi ve yaşam kalitesinin istenilen arttırılması için hemşire tarafından yerine bakım hizmetleri yapılır. Doktor tarafından hazırlanan tıbbi tedavi ve tanı planlarının oluşturulması ve uygulaması hemşirelerin en önmeli görevleri arasında yer alır. Aynı zamanda sağlıklı ve güvenli bir çevre yönetim, oluşturma, araştırma, danışmanlık, eğitim sağlama, kalite geliştirme ve işbirliği yapma rollerini kapsar.

Hemşirelerin, mesleki eğitim kapsamında elde edilen bilgi ve beceriler, karar verme avantajlarını kullanabilmesi gerekir. Aynı zamanda insanların karşılaştığı ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesi de başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında meslek standartları ve etik ilkeler kapsamında gösterilen hemşirelik bakımını yürütür.

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Hemşireler tarafından yerine getirilen hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu olan insan gücünü korumaya çalışır. Varlığının diğer varlıkların ve hizmetin sağlanacağı özel bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini de birlikte sunar.

Başhemşirenin Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Başhemşire olabilmek için uygulanan farklı çalışmalar söz konusudur. Başhemşire olmak isteyenlerin en az lisans eğitim seviyesine sahip olmak gerekir. Başhemşirelerin görev ve sorumlulukları ise;

Hemşirelik hizmetlerinin değerlendirilmesini, yürütülmesini, geliştirilmesini, planlanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

Hemşirelik organizasyonlarının yerine getirilmesinde görev yapan hemşirelerin meslek ilkelerine ve mevzuatlara uygun bir şekilde görev yapmalarını, hemşireler tarafından sağlanan hizmetlerin de etkin ve verimli sunumlarından sorumludur.