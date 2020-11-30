Hemşirelik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Hemşirelik bölümü oldukça geniş bir iş yelpazesi olan bölümler arasındadır. Bölüm okuması son derecede keyiflidir. Pek çok avantaj da yine bu bölümü okurken beraberinde sunulmaktadır. Bunların başında ise öğrenci değişim programları yer almaktadır.

Hemşirelik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sağlıkta bireylerin veya ailelerin büyük toplulukların bakımına odaklanmış bir bölümdür. Bu şekilde yüksek bir yaşam kalitesi elde edilmektedir. Hemşirelik bölümü hasta bakımından ve eğitim ile birlikte diğer tıpçılardan ayrılan özelliği bulunmaktadır. Bu kişiler pek çok alanda da uzmanlık pratikliği yapmaktadır. Sağlık sektörünün en önemli ayaklarından bir tanesidirler.

Hemşirelik Bölümü Nedir?

Hemşirelik sağlık sektöründe hasta bakımı ile ilgilenen ve tıp alanında bireylerin daha iyi yaşam kalitesine ve eski sağlıklarını kavuşmasını sağlayan personellerin yetişmesini sağlayan bir bölümdür. Hemşirelik bölümü lisans eğitimi ile üniversitelerde verilen bir akademik disiplindir. Türkiye'nin önde gelen pek çok üniversitesinde hemşirelik bölümü yer almaktadır. Ders içeriklerinde ise pek çok sayısal dersin yer aldığı bir bölümdür.

Hemşirelik Bölümünün Amacı Nedir?

Hemşirelik bölümünün amacı sağlık sektöründe hastaların bakımını ve mevcut sağlık düzeylerini daha iyi hale getirmek, eski sağlıklarına kavuşturarak bireylerin yaşam kalitesini arttıracak kalifiye personellerin yetiştirilmesi esas amaçtır. Hemşirelik bölümü sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu bu personelleri yetiştirmek amacı ile oluşturulmuş bir akademik disiplin olarak bilinir.

Hemşirelik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hemşirelik bölümü mezunu hemen iş bulabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu kişilerin genel çalışma alanı hastanelerdir. Özellikle hem özel sektörde bulunan özel hastaneler hem de devlet hastanelerinde bu kişiler istihdam edilirler. Hastaların temel bakım ihtiyaçlarına yönelik tıbbi destek sağlarlar. Hastaların yaşam kalitesini arttırmak için gerekli tedaviyi ve uygulamayı yaparlar. Aynı zamanda çeşitli ilaçların hastaya verilmesini sağlarlar.

Hemşirelik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Hemşirelik bölümü 4 yıllıktır.

Hemşirelik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümde oldukça fazla biyoloji dersleri ve anatomi dersleri olduğundan dolayı sayısal derslere ilgi duymak son derecede önemlidir. Aynı zamanda bu derslerde başarılı olmak bölüm için en önemli kriterler arasında gösterilir. Hemşirelik bölümü için TYT-AYT ve YKS sınavına girdikten sonra gerekli baraj puanını aşarak bu bölüme tercih yapabilirsiniz. Bu bölüm için sayısal puan türü dikkate alınmaktadır. Sayısal puan türünde gerekli puanı elde eden kişiler hemşirelik bölümüne kayıt olabilirler.

Hemşirelik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Hemşirelik bölümü öğretimi İngilizce değildir.

Hemşirelik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Hemşirelik bölümü sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Hemşirelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Anatomi

- Fizyoloji

- Histoloji

- Giriş Beslenme

- Temel Matematik

- Atatürk'ün İlkeleri ve İnkılapları

- Yabancı Dil

- Hemşireliğin Temel Kavramları

- Mikrobiyoloji

- Özel Farmakoloji

- Bilgisayar

- Biyokimya

- İletişim İngilizce

- Hemşireliğin Esasları

- Hastaların Eğitimi

- İç Hastalıklarda Hemşirelik

- Sağlık Değerlendirilmesi

- Hemşirelik Tarihi

- Sağlık Mevzuatı

- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşirelik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Hemşireler pek çok alanda iş bulabilme şansına sahiptir. Hem özel sektörde hem de kamuda özel hastanelerde ve devlet hastanelerde çalışabilirler. Hemşireler için çok geniş bir iş sahası bulunmaktadır.

Hemşirelik Çalışma Alanları Nelerdir?

Hemşireliğin çalışma alanları sağlık kuruluşları ve hastanelerdir.

Hemşirelik Bölüm Olan Üniversiteler Hangileridir?

- İstanbul Medipol Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi