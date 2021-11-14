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Hemogram Nedir, Ne İşe Yarar? Tam Kan Sayımı Testi Değerleri Ortalama Kaç Olmalı?

#Hemogram Nedir#Hemogram
Hemogram Nedir, Ne İşe Yarar Tam Kan Sayımı Testi Değerleri Ortalama Kaç Olmalı

Sağlık alanında yapılan pek çok çalışma birtakım hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde oldukça önemli olmaktadır. Bunlardan biri de kan tahlili yapılması suretiyle pek çok hastalığın tespit edilmesine yardımcı olan testler olmaktadır. Yapılması kolay olan kan testleri hem pratik olması hem de güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle uzmanlar tarafından sıklıkla tercih edilen testler arasında gösterilmektedir. Peki, hemogram nedir, ne işe yarar? Tam kan sayımı testi değerleri ortalama kaç olmalı? İşte, hemogram testi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan detaylar.

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 Hemogram adı verilen testler çeşitli hastalıkların tanısını koyabilmek için insanlardan kan alınması yolu ile yapılan testler olarak ifade edilmektedir. Bu testlerdeki birçok değer birden fazla hastalığın ayırt edilmesi için de kullanılmaktadır.

 Hemogram Nedir, Ne İşe Yarar?

 Hemogram diğer bir ifade ile tam kan sayımı testleri, başta lösemi olmak üzere kansızlık, enfeksiyona bağlı hastalıklar ve daha pek çok hastalığın teşhis edilmesinde önemli bir katkı sağlayan bir test olarak belirtilmektedir. Kanın içinde yer alan hücreler ve bu hücrelerin renk dağılımı, büyüklüğü ve daha pek çok özelliği hemogram testleri ile incelenmektedir. Hemogram testleri, toplardamarlar yüzeyde yer aldığı için çoğunlukla bu damarlardan alınan bir miktar kan ile özel cihazlar vasıtası kanda bulunan her türlü özelliğin incelendiği testler olmaktadır. Hemogram testleri alyuvar, akyuvar ve trombosit gibi birçok özelliği ölçerek sağlık alanında devamlı başvurulan çok önemli tespitler yapılmasını sağlayan bir test olarak belirtilmektedir.

 Hemogram testleri, insan vücudunda oluşabilecek pek çok hastalığın ölçülmesinde kullanılan en az bir değer artarak yada azalarak değişiklik gösteren bir test olmaktadır. Kan hücrelerinde meydana gelen değişiklikler uzmanlar tarafından tahmin edildiği için hastalıklara tanı koymada hemogram testleri belirleyici bir rol üstlenmektedirler. Hemogram testleri enfeksiyon hastalıkları, lösemi ve diğer kanser türleri, kemik iliği ile ilgili hastalıklar ve anemi gibi pek çok hastalığın teşhisinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bu testler hızlı ve güvenilir sonuçlar verdiği için aşağıdaki durumlarda fazlaca kullanılmaktadır:

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 - Kemoterapi alan hastaların kan hücrelerindeki değişiklikleri takip etmek için kullanılmaktadır.

 - Trafik kazaları, ameliyatlar ve mide kanamaları gibi durumlarda kanamanın durumunun belirlenmesi için kullanılmaktadır.

 - Ameliyat gibi önceden hazırlık gerektiren durumlarda kanamanın seyrini takip etmek için kullanılmaktadır.

 - Kan nakilleri sırasında hemogram testlerinden faydalanılmaktadır.

 - Kanamanın durdurulamadığı durumlarda kan takviyesi için hemogram testlerinden faydalanılmaktadır.

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 - Çabuk yorulma, halsizlik, eklemlerde ağrı sık sık enfeksiyon geçirme gibi durumlarda hastalığa tanı koyulması için hemogram testlerinden faydalanılmaktadır.

 Tam Kan Sayımı Testi Değerleri Ortalama Kaç Olmalı?

 Hemogram değerleri çeşitli anlamlara gelmektedir. Uzmanlar bu değer aralıklarına göre hastalıkları teşhis etmektedirler. Hemogram ölçümlerinin yüksek yada düşük olması testin yapıldığı ortamın değer aralıklarına göre değerlendirmeye alınır. Hemogram testlerinde yaş ve cinsiyet gibi bazı özelliklerde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu testlerde yer alan aralıklar şu şekilde belirtilebilir:

 Hgb:11.5 - 18 g/dl

 Plt:150.000-400.000

 Wbc:4.000- 10.000

 Nötrofil Sayısı:1.800-7.700

 Lenfosit Sayısı:1.000-4.800

 Eozinofil Sayısı:0-400

 

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