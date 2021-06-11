Hemfikir nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Hemfikir yazımı

Özellikle bazı makaleler ya da eserler yazılmak istenildiği vakit, hemfikir kelimesinin ayrık mı yoksa birleşik mi yazılacağı merak edilir. Bazıları bu kelime grubunu ayrı yazarken bazıları ise bitişik yazar. Tabii önemli olan Türk Dil Kurumu'na göre doğruyu öğrenmek ve bu şekilde kullanmaktır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman hemfikir kelimesinin bitişik yazıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü Türkçede yazılan bazı kelimeler birleşik olarak kullanıldığı vakit ayrı bir anlam ortaya çıkar. Yani belli bir anlam taşır ve bu anlama üzerinden kullanılır. Hemfikir kelimesi ise herhangi bir durum karşısında kişilerin aynı fikirde olduğunu gösteren bir anlama sahiptir.

Hem fikir (Yanlış kullanım)

Hemfikir (Doğru kullanım)

Bu şekilde doğru kullanımı ve aynı zamanda doğru anlamı üzerinden tek başına veya cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Ortaya atılan herhangi bir konu üzerinden birden fazla kişinin aynı fikre sahip olduğunu gösteren bir anlama sahiptir. Türkçe içerisinde Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak birleşik yazılan kelime grupları içerisinde yer almaktadır. Buna dikkat ederek anlamı üzerinden kullanılabilir.