Help 2. Ve 3. Hali Nedir? Help Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede help kelimesiyle eş anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır:

1- Aid 2- Assistance 3- Boost 4- Easer 5- Backing

Help 2. ve 3. Hali Nedir?

Help fiilinin 2. ve 3. hali aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.

Hali - I Help - Ben yardım ederim Hali - I Helped - Ben yardım ettim Hali - I Helped - Ben yardım etmiştim

Help Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Help 2. Hali ile Örnek Cümleler:

1- She helped me in my most difficult times.

Bana en zor zamanlarımda O yardım etti.

2- My sister helped me tidy my room.

Ablam odamı toplamama yardım etti.

Help 3. Hali ile Örnek Cümleler:

1- He helped me with biology and math lessons.

Biyoloji ve matematik derslerinde bana yardım etmişti.

2- The mayor had helped many people.

Belediye başkanı birçok kişiye yardım etmişti.