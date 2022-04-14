Help 2. Ve 3. Hali Nedir? Help Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede help kelimesiyle eş anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır:
1- Aid 2- Assistance 3- Boost 4- Easer 5- Backing
Help 2. ve 3. Hali Nedir?
Help fiilinin 2. ve 3. hali aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.
Help Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
Help 2. Hali ile Örnek Cümleler:
1- She helped me in my most difficult times.
Bana en zor zamanlarımda O yardım etti.
2- My sister helped me tidy my room.
Ablam odamı toplamama yardım etti.
Help 3. Hali ile Örnek Cümleler:
1- He helped me with biology and math lessons.
Biyoloji ve matematik derslerinde bana yardım etmişti.
2- The mayor had helped many people.
Belediye başkanı birçok kişiye yardım etmişti.