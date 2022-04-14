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Help 2. Ve 3. Hali Nedir? Help Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Help 2. Ve 3. Hali Nedir Help Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Help kelimesinin ilk anlamı, zor durumdaki birine yardım etmektir. Help, mecazen birine fayda sağlamak, tedavi etmek ve kurtarmak manasında da kullanılır. Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Helpless: Çaresiz, yardıma muhtaç 2- Hepline: Acil durumlarda yardım çağırmak için kullanılan telefon hattı 3- Heplful: Yardımsever, anaç. Help 2. ve 3. hali nedir detayları ile derledik.

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 İngilizcede help kelimesiyle eş anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır:

 1- Aid 2- Assistance 3- Boost 4- Easer 5- Backing 

 Help 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Help fiilinin 2. ve 3. hali aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir. 

  1. Hali - I Help - Ben yardım ederim
  2. Hali - I Helped - Ben yardım ettim
  3. Hali - I Helped - Ben yardım etmiştim 

 Help Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Help 2. Hali ile Örnek Cümleler: 

 1- She helped me in my most difficult times.

 Bana en zor zamanlarımda O yardım etti. 

 2- My sister helped me tidy my room.

 Ablam odamı toplamama yardım etti. 

 Help 3. Hali ile Örnek Cümleler: 

 1- He helped me with biology and math lessons.

 Biyoloji ve matematik derslerinde bana yardım etmişti. 

 2- The mayor had helped many people.

 Belediye başkanı birçok kişiye yardım etmişti.

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