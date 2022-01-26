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Helikopter tasarımı başvuruları başladı

#TUSAŞ#TEKNOFEST 2022#Helikopter Tasarım Yarışması
Helikopter tasarımı başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen genç mühendisler için son başvuru tarihi belli oldu.

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SON BAŞVURU 28 ŞUBAT
TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışmasında öğrencilerin, helikopter sisteminin operasyonel gereksinimlerini belirleyerek kavramsal tasarım aşamalarını geliştirebilme kabiliyeti kazanması hedefleniyor. Gençler, tasarımda hayal gücünün sınırlarını zorlayacak yarışmaya 28 Şubat tarihine kadar www.teknofest.org web sitesi üzerinden çevrim içi olarak başvurabilecek.

TASARIMIN HER AŞAMASI YARIŞMACILAR AİT
Dünyanın her yerinde sivil ve askeri operatörlerde ortaya çıkan helikopter ihtiyacı, coğrafi bölgenin fiziksel özelliklerine ve ekonomik yapısına göre değişiyor. TEKNOFEST 2022 Helikopter Tasarım Yarışması’nda önceki yıllardan farklı olarak, yarışmacılardan Helikopter tasarımının ilk aşaması olan araç tasarım gereksinimlerini de belirlemeleri bekleniyor. 

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Yarışmanın temel konusu, hedef pazarın ihtiyaçları doğrultusunda tasarım gereksinimlerinin, müşteri ihtiyaçlarının ve üretici altyapı dinamiklerinin dikkate alınarak doğru bir şekilde aktarılması olarak belirlendi. Asya-Pasifik bölgesinin hedef pazar olarak hedeflendiği yarışmada öğrencilerden bölgenin ekonomik, coğrafi ve ticari koşullarını dikkate alarak bir helikopter tasarımı ortaya konması bekleniyor. 

DERECEYE GİRENLERE 60 BİN LİRA ÖDÜL
Helikopter Tasarım Yarışması’nda akıcı bir sunum gerçekleştirerek beden dilini iyi kullanabilen, soru-cevap performansı yüksek bir şekilde dinleyicilere karşı tutumları da değerlendirilen takımlar arasından kriterleri en iyi şekilde karşılayan yarışmacılara prestij amaçlı En İyi Sunum Ödülü veriliyor. Lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ile mezunların katılabileceği yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL değerinde ödül veriliyor. 

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek Helikopter Tasarım Yarışması’nda dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

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#TUSAŞ#TEKNOFEST 2022#Helikopter Tasarım Yarışması

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