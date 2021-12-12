Helezon nedir, nasıl yapılır? Helezon yay arızası nasıl anlaşılır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Canlı: Formula 1de şampiyon belli oluyor Fark kapanıyorCanlı: Formula 1'de şampiyon belli oluyor! Fark kapanıyor#F1
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Helezon nedir, nasıl yapılır? Helezon yay arızası nasıl anlaşılır?

#Helezon#Protein#Minare
Helezon nedir, nasıl yapılır Helezon yay arızası nasıl anlaşılır

Helezon, burgu şeklinde olan ve üç boyutu olan bir şekil olarak bilinir. Sarmal şekilde olan ve günlük hayatta görülebilen vida, silindirik şekilde olan yay, minare merdiveni gibi nesneler örnek gösterilebilir. Biyolojide de kullanılmasının yanı sıra pek çok anlam taşımaktadır. Çoğu protein yapısında alfa sarmal olarak tanımlanan sarmal yapılar bulunmaktadır. Tanımı için de helisel, helikal gibi sözcükler kullanılmaktadır. Peki, helezon nedir, nasıl yapılır? Helezon yay arızası nasıl anlaşılır tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Helezon, en kısa tanımıyla burgu şeklinde yapıya sahip olan ve sarmal şeklinde olan nesnelere denilebilir. Tanımlanırken ve ifade ederken ve kullanılabilen bir kelime olarak bilinir.

 Helezon Nedir?

 Helezon, kıvrımlı biçim ve sarmal anlamlarını ifade eden, pek çok nesneyi tanımlama amacı ile kullanılabilen bir sözcük olarak bilinir. Sarmal yaylar, bilinen ve günlük hayatta da pek çok alanda kullanılabilen nesneler olarak bilinir. DNA molekülünde yer alan sarmallar da vardır. Bu yapılar da helezon olarak tanımlanabilir. Amortisör sistemde ya da bir diğer adıyla bilinen süspansiyon sistemin etrafını sarmış olan aracın yolda aynı kalmasını ve sarsılmasını önleme amacı ile yapılan yay sistemine helezon yay adı verilmektedir.

 Helezon Yay Nasıl Yapılır?

 Pek çok yay çeşidi bulunmakta ve hepsinin yapım aşamaları birbirinden farklıdır. Temelde ortak bir yapım tekniği bulunsa da bu yer yer değişebilmektedir. Helezon yay, sarmal yapıda olmasından dolayı bu şekli verecek teknikleri ya da aletleri kullanmak gerekmektedir. Aracın yol tutuşunu arttırmaya ve tekerlerin yol tutuşun en üst seviyede olmasına fayda sağlamaktadır. Helezon yayların bir diğer kullanım alanı 4 tekerde de bulunması olarak bilinir.

Haberin Devamı

 Helezon Yay Arızası Nasıl Anlaşılır?

 Normal şartlarda ve düzgün kullanıldığı takdirde helezon yaylar bulundurduğu özellikleri kolay bir şekilde kaybetmez. Ani frenlerin sık sık olması sonucunda yay yüksekliğine bir azalma meydana gelir. Bu durumda savurma, kasis gibi durumlarda sert darbeler almış hissi oluşması gibi durumlar meydana gelebilir.

 Aracın tek bir tarafa yatma durumu yani denge kaybı, normalden daha fazla savurma gibi durumların haricinde süspansiyon sisteminden sürekli gelen tuhaf sesler de helezon yaylarının arızalandığını gösteren belirtiler arasında yer alır. Bu gibi durumlarda yaygın olarak bilinen helezon yayı yükselten takoz kullanılmaktadır. Bu sayede de yay olması gereken yüksekliğe gelmiş olur. Yükseltme takozu plastikten olan bir parça olarak bilinir ve bu sayede yay istenildiği kadar yükseltilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Helezon#Protein#Minare

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat