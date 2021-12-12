Helezon nedir, nasıl yapılır? Helezon yay arızası nasıl anlaşılır?

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Helezon, en kısa tanımıyla burgu şeklinde yapıya sahip olan ve sarmal şeklinde olan nesnelere denilebilir. Tanımlanırken ve ifade ederken ve kullanılabilen bir kelime olarak bilinir.

Helezon Nedir?

Helezon, kıvrımlı biçim ve sarmal anlamlarını ifade eden, pek çok nesneyi tanımlama amacı ile kullanılabilen bir sözcük olarak bilinir. Sarmal yaylar, bilinen ve günlük hayatta da pek çok alanda kullanılabilen nesneler olarak bilinir. DNA molekülünde yer alan sarmallar da vardır. Bu yapılar da helezon olarak tanımlanabilir. Amortisör sistemde ya da bir diğer adıyla bilinen süspansiyon sistemin etrafını sarmış olan aracın yolda aynı kalmasını ve sarsılmasını önleme amacı ile yapılan yay sistemine helezon yay adı verilmektedir.

Helezon Yay Nasıl Yapılır?

Pek çok yay çeşidi bulunmakta ve hepsinin yapım aşamaları birbirinden farklıdır. Temelde ortak bir yapım tekniği bulunsa da bu yer yer değişebilmektedir. Helezon yay, sarmal yapıda olmasından dolayı bu şekli verecek teknikleri ya da aletleri kullanmak gerekmektedir. Aracın yol tutuşunu arttırmaya ve tekerlerin yol tutuşun en üst seviyede olmasına fayda sağlamaktadır. Helezon yayların bir diğer kullanım alanı 4 tekerde de bulunması olarak bilinir.

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Helezon Yay Arızası Nasıl Anlaşılır?

Normal şartlarda ve düzgün kullanıldığı takdirde helezon yaylar bulundurduğu özellikleri kolay bir şekilde kaybetmez. Ani frenlerin sık sık olması sonucunda yay yüksekliğine bir azalma meydana gelir. Bu durumda savurma, kasis gibi durumlarda sert darbeler almış hissi oluşması gibi durumlar meydana gelebilir.

Aracın tek bir tarafa yatma durumu yani denge kaybı, normalden daha fazla savurma gibi durumların haricinde süspansiyon sisteminden sürekli gelen tuhaf sesler de helezon yaylarının arızalandığını gösteren belirtiler arasında yer alır. Bu gibi durumlarda yaygın olarak bilinen helezon yayı yükselten takoz kullanılmaktadır. Bu sayede de yay olması gereken yüksekliğe gelmiş olur. Yükseltme takozu plastikten olan bir parça olarak bilinir ve bu sayede yay istenildiği kadar yükseltilir.