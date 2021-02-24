Hekimden Sorma Çekenden Sor atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu sözle aynı anlama gelen bir diğer atasözü: ''Damdan Düşen Damdan Düşenin Halini Anlar'' Bu söz, bir Nasreddin Hoca fıkrasında da geçtiği için daha çok bilinmektedir.

Hekimden Sorma Çekenden Sor Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Başkalarının yaşadığı talihsizlikleri ve hayal kırıklıklarını, daha öncesinde aynı şeyi yaşamış olan kişiler çok daha iyi anlar. Çünkü birtakım sıkıntıların aşılması için uzmanlık değil deneyim gerekir.

İkinci Anlamı: Hekimden Sorma Çekenden Sor atasözü birçok sorunun sadece dertleşerek ve fikir alışverişinde bulunarak çözülebileceğini öğütler. Aynı dertten muzdarip iki kişinin bir araya gelmesiyle bazı sorunların üstesinden çok daha kısa sürede gelinebilir.

Hekimden Sorma Çekenden Sor Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

''Hekimden sorma çekenden sor'' atasözü ne kadar doğruymuş!