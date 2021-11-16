Hekim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hekimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Usta şair Sezai Karakoç hayatını kaybettiUsta şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
Türkiye maçı öncesi Karadağda Covid-19 vakasıTürkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!#Dünya Kupası
24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm 24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm#Çorum
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Almanyadan kritik hamle Avrupanın gözü burada: Sert yükselişAlmanya'dan kritik hamle! Avrupa'nın gözü burada: Sert yükseliş#Avrupa
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Gerçek yürek yakıcı 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığıGerçek yürek yakıcı! 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığı#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Hekim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hekimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Hekim#Nedir
Hekim kelimesinin eş anlamlısı nedir Hekimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede bir şey için birçok kelime kullanılabilmektedir. Bu tür kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimesi bulunan kelimelerden biri de hekim kelimesidir. Hekim ne demek? Hekim kelimesinin kaç tane eş anlamlı kelimesi vardır? Hekim kelimesinin eş anlamlıları ile nasıl cümle kurulur? Sizler için Hekim kelimesinin eş anlamlarını ve örnek cümlelerini detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Hekim kelimesiyle aynı anlama sahip olan kelimeler doktor ve tabip kelimeleridir.

 Hekim Nedir?

 Hekim kelimesinin anlamı İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse olarak verilmektedir. Hekim kelimesinin anlamları arasında doktor ve tabip kelimeleri de bulunmaktadır.

 Hekim Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 Hekim kelimesinin iki adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Hekim kelimesiyle aynı anlama sahip kelimeler doktor ve tabip kelimeleridir. Cümle içerisinde hekim kelimesi yerine doktor veya tabip yazabilirsiniz. Eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamını bozmaz.

 Hekim Kelimesine Örnek Cümleler

Bana tavsiye edebileceğin bir diş hekimi var mı? / Bana tavsiye edebileceğin bir diş doktoru var mı? / Bana tavsiye edebileceğin bir diş tabibi var mı?

Hekim olabilmek için yıllarca şu sıralarda dirsek çürüttüm. / Doktor olabilmek için yıllarca şu sıralarda dirsek çürüttüm. / Tabip olabilmek için yıllarca şu sıralarda dirsek çürüttüm. /

Haberin Devamı

Hastalığı çok ilerleyince bir hekime gitmek zorunda kaldı. / Hastalığı çok ilerleyince bir doktora gitmek zorunda kaldı. / Hastalığı çok ilerleyince bir tabibe gitmek zorunda kaldı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Hekim#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon