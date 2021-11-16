Hekim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hekimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Hekim kelimesiyle aynı anlama sahip olan kelimeler doktor ve tabip kelimeleridir.

Hekim Nedir?

Hekim kelimesinin anlamı İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse olarak verilmektedir. Hekim kelimesinin anlamları arasında doktor ve tabip kelimeleri de bulunmaktadır.

Hekim Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Hekim kelimesinin iki adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Hekim kelimesiyle aynı anlama sahip kelimeler doktor ve tabip kelimeleridir. Cümle içerisinde hekim kelimesi yerine doktor veya tabip yazabilirsiniz. Eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamını bozmaz.

Hekim Kelimesine Örnek Cümleler

Bana tavsiye edebileceğin bir diş hekimi var mı? / Bana tavsiye edebileceğin bir diş doktoru var mı? / Bana tavsiye edebileceğin bir diş tabibi var mı?

Hekim olabilmek için yıllarca şu sıralarda dirsek çürüttüm. / Doktor olabilmek için yıllarca şu sıralarda dirsek çürüttüm. / Tabip olabilmek için yıllarca şu sıralarda dirsek çürüttüm. /

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Hastalığı çok ilerleyince bir hekime gitmek zorunda kaldı. / Hastalığı çok ilerleyince bir doktora gitmek zorunda kaldı. / Hastalığı çok ilerleyince bir tabibe gitmek zorunda kaldı.