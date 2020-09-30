Hedonizm nedir? Hedonist ne demek? Felsefede hazcılık temsilcileri kimlerdir

Bu akımın temeli hayatın anlamının haz peşinde koşmak olduğunu ileri sürmesidir. Bunun yanında iyi ya da kötünün ölçütü de hazza göre belirlenmektedir. Hedonizm ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Hedonizm Nedir?

Hedonizm kelimesi Yunanca bir kelime olan Hedone kelimesinden türemiştir. Bu felsefeye göre hayatın anlamı haz peşinde koşmak olarak belirlenmiştir. Hedonizm felsefesine göre insanların bu dünyadaki amacı acıdan kaçarak haz peşinde koşmaktır.

Felsefeye göre insana haz veren duygular iyidir, bunun yanında acı, keder ve üzüntüler ise kötüdür. İyi ve kötünün ölçütü olan duygular ise tamamen bireylere bağlı gerçekleşmektedir. Bu sebeple Hedonizm diğer adı ile hazcılık genel bir ahlaktan ziyade öznel ahlakı baz almaktadır.

Hedonizm akımına göre insanların eylemlerinin sebebi haz ve üzüntü veren duygulardır. Ahlaki olarak bir şeyin değeri insanda oluşturduğu tatmin duygusu ile ölçülür. Zihinsel ya da bireysel bir şey insanda tatmin duygusu oluşturuyorsa o şey iyi olarak kabul edilmektedir.

Hedonizm ya da diğer bir ismi ile hazcılık kavramı ilk çağ dönemlerinde iki filozof tarafından oldukça benimsenmiştir. Bu filozoflar Aristippos ve Epikuros'tur. Ancak çok daha önceleri hintli bir filozof da Hedonizm akımından bahsetmiştir.

Hedonist Ne Demek?

Hedonizm felsefesini benimseyen ve bu şekilde yaşımını sürdüren kişilere hedonist denmektedir. Aristippos'a göre davranışların nedeni insanların mutlu olmayı düşünmesinden ileri gelmektedir. Yaşamın devamının olması için haz duygusu gerekmektedir. İnsanın insan olmasının yegane sebebi de yine haz duygusudur.

Bilgilerimizin tamamı duygular ile alınabilenler doğrultusundadır. Hiç bir bilgi bundan öteye geçememektedir. Bu sebeple Aristippos insanın kendine acı veren şeylerden kaçmasını ve hazza yönelmesini savunmaktadır. En gerçek haz sürekli olandır. Sürekli olan hazza da yalnızca bilgi ile ulaşmak mümkündür.

Epikuros da hedonizm akımını savunan felsefecilerden bir tanesidir. Fakat Aristippos'un aksine o tinsel hazzı savunmuştur. Epikuros'a göre en iyi haz ruh dinginliğidir. Buna ise bedensel hazlar ile sahip olunmaz. Bilgi gerekir.

Felsefede Hazcılık Temsilcileri Kimlerdir?

Aristippos

Kirene isimli okul M.Ö. 435 ve 356 yıllarında varlığını sürdürmüş olan felsefi bir okuldur. Bu okulun kurucuları ise şüpheci ve egoist olan hedonistlerdir. Kirene okulu ile ilgili olarak tarihi kitaplarda pek bilgi bulunmaz. Fakat okulun Hedonizm ve Hazcılık felsefelerini savunduğu su götürmez bir gerçektir.

Bu okul zevklerin kişiye özel olduğunu ve insanların bu zevkler peşinde koşması gerektiklerini savunur. Bunun yanında zihinsel zevklerin dışında bedensel zevklerin daha iyi olduğunu da savunmaktaydılar. Bunun sebebi de bedensel zevkler daha yaşanılabilir olmaktadır. Bu da bedensel zevklerin daha güvenilir bir yöntem olduğunu savunmalarına neden olmuştur.

Şuandan alınan zevk gelecekten alınan zevkten daha garantilidir. Çünkü şuan yaşanmaktadır fakat geleceğin yaşanacağının bir garantisi bulunmaz.

Epikuros

Epikuros'da bu akımı savunan felsefecilerden biridir. Fakat biraz daha farklı bir şekilde savunmuştur. Filozofa göre en iyi haz mutluluktur. Epikurusa göre mutluluk ise tanrı korkusundan ve acıdan uzak durmak şeklinde açıklanmaktadır.

Epikuros'a göre insanların kalabalık yerlerden uzak durması gerekir. Bu şekilde gereği olmadan şeylere karşı insanların arzu beslemesinin de önüne geçilmiş olur. Pahalı yiyecekler ile seks insana anlık olarak haz yaşatır. Eğer aynı şeyler tekrar eline geçmez ise o zaman acı hisseder. Epikuros tüm insanların mutluluğunun peşinde koşması gerektiğini savunmuştur. İlk çağ felsefesinde insanların çoğu hedonizm akımından etkilenmiştir.