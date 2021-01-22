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Eğitim
Abdullah ŞANLI
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hedefimiz ilk 10

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
Hedefimiz ilk 10
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Ziya Selçuk, Ankara Eğitim Platformu’nun düzenlediği, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt’in de konuk olduğu online konferansa katıldı.

Bakan Selçuk toplantıda şunları söyledi: “Türkiye TIMSS 2019’da malumunuz olduğu üzere tüm alanlarda puanını arttırdı ve ülke sıralamasını yükseltti. Türkiye dünyada en yüksek performans gösteren ülkeler arasında denebilir.

OKUL İKLİMİ BAŞARIYI ETKİLİYOR

Okulun akademik başarıya verdiği önem arttıkça, o okulun öğrencilerinin matematik ve fen bilimlerindeki başarısı artıyor. Akademik başarıyı yüksek düzeyde önemsemeyen okullarla diğer okullar arasında yaklaşık 60 puan fark var. Okul disiplini geçmiş uygulamalarda olduğu gibi TIMSS 2019 fark yaratan bir değişken. Disiplin sorunu yaşamayan okullarla disiplin sorunu yaşayan okullar arasında fen bilimlerinde 30 puana, matematikte 40 puana yakın fark var. Öğretmen ve sınıf ortamıyla ilgili değişkenlere baktığımızda mesleki deneyimleri ve iş memnuniyeti fazla olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı oranı daha yüksek.

Türkiye TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıktı. Ayrıca performans iyileşmesi Türkiye’nin tüm bölgelerine yayıldı. Bizim daha büyük hedeflerimiz var. İlk 10 ülke arasında olmak için gereken her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bunu yapabilecek kabiliyet ve yeterliliğe sahiptir.”

ERKEK VE KIZLAR EŞİT ORANDA

IEA İcra Direktörü Dirk Hastedt ise kız ve erkek çocukları arasındaki başarı farklılıklarının her zaman dikkat çekici sonuçlar doğurduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünya genelinde 2015 ve 2019’da erkek çocukların lehine büyük bir farklılaşma olduğunu görüyoruz. Sadece 4 ülkede, matematik alanında kız çocukları daha iyi puan aldı. Türkiye’de ise matematik ve fen alanında kızlar daha iyi puan alırken artık erkeklerin de kızları yakaladıklarını gördük. Son araştırmada erkek ve kız çocukların hem matematik hem fen alanında benzer sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Fark istatiksel olarak anlamsız.”

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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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