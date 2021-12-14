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Heba etmek ne demek, ne anlama gelir? Heba etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Heba Etmek#TDK#Kelime
Heba etmek ne demek, ne anlama gelir Heba etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen heba kelimesi 14. yüzyılda literatüre girdi. Heba kelimesinin ilk anlamı kendisinden fayda sağlanabilecek bir şeyi ziyan etmek, boş yere harcamaktır. Bu kelime tasavvufta terim anlamında kullanılır. Kainattaki tüm suretlerin özüne, ilk maddeye ve cevhere heba denir. Heba etmek ne demek, ne anlama gelir? Heba etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Heba etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Ziyan etmek 2- Harcamak 3- Heder etmek 4- Tüketmek 5- Mahvetmek

 7- Yok Etmek 8- Çar Çur Etmek 9- Boşa Gitmek 10- Telef Etmek

 Heba etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılmakta olan heba etmek kelimesi, bir şeyi yok yere harcamak, ziyan olmasına neden olmak demektir. Kelime israf etmek manasında da kullanılır.

 Heba etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Heba etmek kelimesinin yazımı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Dil bilgisi kurallarına göre sesli harfle biten bir kelime ile sesli bir harfle başlayan bir kelime birleşik yazılamaz. Bu nedenle heba etmek kelimesinin ayrı yazılması gerekir.

 Heba etmek - Doğru Kullanım

 Hebaetmek - Yanlış Kullanım

 Heba etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Hem zamanımı hem de çabalarımı heba ettiği için onu hiçbir zaman affetmeyeceğim.

 2- Bir vefasız yüzünden ömrünü heba etti.

 

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#Heba Etmek#TDK#Kelime

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