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Hcl nedir ve asit mi baz mıdır? Hidroklorik asit Ph değeri ve kullanım alanları

#Hcl
Hcl nedir ve asit mi baz mıdır Hidroklorik asit Ph değeri ve kullanım alanları

İnsanlar arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik adı verilen madde çeşitli kimyasal tepkimelerle oluşmuş güçlü bir bileşik olarak bilinmektedir. Özellikle temizlik alanında olmak üzere PVC yapımında, organik maddelerin üretilmesinde ve demir çelik sektöründe de bu bileşikten faydalanılmaktadır. Faydalı alanlarda kullanılmasının yanı sıra hidroklorik adı verilen bu bileşik zehirli bir içeriğe de sahip olmaktadır. İnsan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Peki, HCL nedir ve asit mi baz mıdır? Hidroklorik asit PH değeri nedir ve kullanım alanları nereler olmaktadır? İşte, HCL hakkında bilinmesi gereken detayları derledik.

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Hidroklorik adı verilen madde sahip olduğu kimyasal özellikler bakımından dikkatli kullanmayı gerektirmektedir. Aksi taktirde insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Hidroklorik maddelerin tahriş edici etkisi ciltte ve solunum sistemi üzerinde hasarlara neden olmaktadır.

HCL Nedir ve Asit mi, Baz mıdır?

Hidrojen klorür kuvvetli bir asit olmaktadır. Hidrojen klorür basit bir moleküler yapıdan oluşmaktadır. Hidroklorik asit bir klor atomu ve bir hidrojen atomundan oluşan bir bileşik olarak adlandırılmaktadır. Oda sıcaklığında bulunan bir litre su içerisinde 450 litre kadar bir oranda çözünebilmektedir. Rengi diğer asitlerin rengiyle benzerlik göstermektedir. Hidroklorik asidin pasları ortadan kaldırma etkisi bulunmaktadır.

Oda sıcaklığında ve sabit basınç altında bulunan hidroklorik asit ev temizliğinde sıklıkla tercih edilmektedir. Güçlü asidik özelliğinden dolayı ev ortamında gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanıldığında insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu kimyasal madde ile başka bir maddenin de kesinlikle karıştırılmaması gerekmektedir.

Hidroklorik Asit PH Değeri Nedir ve Kullanım Alanları Nerelerdir?

Hidroklorik asitlerin PH değerleri sağlanırken herhangi bir solüsyon içerisinde bulunan baz değerlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Bu sayede solüsyon içerisinde bulunan asit ve baz değerlerinin değiştirilmesi sağlanmaktadır. Havuzlarda bulunan sular, içme suları ve gıda ve ilaçlarının yapımında kullanılan suların PH değeri bu şekilde kontrol edilebilmektedir.

 Hidroklorik asitler pek çok alanda kullanılan bir bileşik olmaktadır. Bu alanları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

  1. Demir çelik üretiminde
  2. Organik bileşikler oluştururken
  3. PH dengesinin sağlanması sırasında
  4. Sanayide çeşitli alanlarda
  5. Ev temizliğinde
  6. PVC yapımında
  7. Dericilikte
  8. İnşaat sektöründe
  9. Gıda sektöründe

 

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