Hc-Sr04 nedir? Hc-Sr04 Ultrasonik mesafe sensörü kullanım alanları

HC- SR04 Ultrasonik Sensörü, aslında bir mesafe sensörü olmaktadır. Hemen hemen tüm robotik projelerde yer almakta olan oldukça popüler bir sensördür. Günümüzde pek çok kişi tarafından da tercih edilmektedir.

HC-SR04 Nedir?

HC-SR04 Ultrasonik Sensör her daim sonar iletişim kullanıp karşısında yer alan nesneye olan mesafeyi hesaplamakta olan bir kaynak olmaktadır. Sonar denilen sistem ses dalgaları kullanarak cismin uzaklığını hesaplamaya yardımcı olur. Bu sensörün çalışma prensibi genel olarak basittir. TRIG pininden bir sinyal verildiğinde yaklaşık 40 Khz frekansında ses dalgası sensör aracılığı ile üretilir. Bu ses dalgası da bir cisme çarparak geri döndüğünde bir ECHO pini aktif hale gelmektedir.

HC-SR04 Ultrasonik Sensör Özellikleri Nelerdir?

Yerleşik STM8S103 yüksek olan performanslı işlemciye sahiptir. Dijital gösterge ve seri port üzerinden de veri çıkışı yapılabilir. Ayrıca geçerli mesafe aralığı genel olarak 3 cm- 400 cm arasındadır. Görüntü birimi ise cm cinsindendir.

En yüksek olan hata payı yaklaşık olarak %1 şeklindedir. Çalışma gerilimi ise 5 V olmaktadır.

HC- SR04 Ultrasonik Sensör karşısındaki nesneye olan mesafe hesaplayan bir kaynak olmaktadır. Bu tür sensörlerin genel esin kaynağı yunuslar ve de yarasalardır. Yunuslar ile yarasalar da ses dalgaları göndererek karşısına çıkabilecek olan engellerin mesafelerini hesaplayabilmek mümkündür.

Sensörün üzerinde 4 tane pin mevcuttur. Bunlar; vcc, trig, gnd, echo pinleri olmaktadır.

HC-SR04 Ultrasonik Sensörün Pinleri ve Görevleri Nelerdir?

HC- SR04 Ultrasonik Sensör 5 V olan elektrik akımı ile çalışmakta olup en verimli olan ölçüm yaptığı mesafe ise yaklaşık olarak 2 cm ile 400 cm arasındadır. 400 cm’den daha uzak mesafelerde sağlıklı olan ölçümler yapamamaktadır. Bu sensör, genelde robotik projelerde Arduino ile birlikte kullanılan popüler sensörlerden birisidir.

HC-SR04 Ultrasonik Sensör Çalışma Prensibi Nedir?

HC-SR04 Ultrasonik Sensörün genel anlamda Trig pininden uygulanmakta olan sinyal 40 kHz frekansına sahip ultrasonik bir ses yayılmasını sağlamaktadır. Bu ses dalgası da herhangi bir cisme çarparak sensöre geri döndüğü zaman Echo pini aktif hale gelmektedir. Bu uygulamadaki gibi oşan zamana duyarlı işlemlerde, genelde Arduino’nun Timer interrupt’larını kullanmakta olan bir koda ihtiyaç vardır. Eğer timer interrupt gibi herhangi bir metod kullanmadan sadece süre ölçümü yaparsak, genelde alınacak sonuç çok verimli olmayacaktır.