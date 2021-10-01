Hbr asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır? Hbr kuvvetli ya da zayıf asit mi ve bileşiğinin adı nedir

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HBr suda kolay bir şekilde çözünmektedir. Oda sıcaklığında ağırlık olarak % 68.85 olan HBr'de doymuş bir hidrobromik asit çözeltisi oluşturmaktadır. Kütle olarak % 47.6 düzeyinde HBr olan sulu çözeltiler, genellikle 124.3 °C içerisinde kaynayan, kaynamış olan bir azeotrop karışımı oluşturmaktadır. Daha az kaynamış olan konsantre çözeltiler, devamlı kaynamış karışım bileşimine erişinceye kadar H2O açığa çıkarmaktadır.



HBr Asit mi Baz mı?



Asit tanım itibari ile suya H iyonu verebilen bileşiklere denmektedir. pH değeri 0 ile 7 arasında olmaktadır. Baz ise suya OH iyonu verebilen bileşiklere denmektedir. pH değeri 7 ile 14 arasında olmaktadır. Nötr ise pH değeri tam olarak 7 olan bileşiklere denmektedir. PH değeri mevcut bileşiklerin asit ya da baz değerini belirlemektedir. Bu sebepten dolayı HBr asittir ve hidrobromik asit olarak ifade edilmektedir.



HBr Polar mı Apolar mı?



Kovalent bağ; ametallerin kendi arasında oluşturmuş olduğu kimyasal bağa denmektedir. Kovalent bağ elektron ortaklaşması ile meydana gelmektedir ve kuvvetli bir bağdır. Eğer aynı ametaller birbirleri ile bağ yaparsa apolar, farklı türdeki ametaller bağ yaparsa polar ismini almaktadır. Bir diğer ifade ile iki hidrojen atomu birleşirse aynı olmasından dolayı apolar olmaktadır. Ancak hidrojen ile karbon birleşirse farklı olmasından dolayı polar olarak isimlendirilmektedir. HBr formülünde ise bir hidrojen ve bir brom elementi yer almaktadır. Bu elementlerin Farklı olmasından dolayı aralarında gerçekleşen bağ, "polar" bir kovalent bağdır.



HBr Kuvvetli ya da Zayıf Bir Asit mi?



Hidrobromik asit, en kuvvetli olan asitlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu yüzden büyük bir öneme sahip olmaktadır.