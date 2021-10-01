Hbr asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır? Hbr kuvvetli ya da zayıf asit mi ve bileşiğinin adı nedir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdiEski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi#Eskişehir
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Bu fotoğraf gerçek Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyorBu fotoğraf gerçek! Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyor #Hawaii
Binlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede Yeni bir salgın mıBinlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede! Yeni bir salgın mı?#Kuş Gribi
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Hbr asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır? Hbr kuvvetli ya da zayıf asit mi ve bileşiğinin adı nedir

#HBR
Hbr asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır Hbr kuvvetli ya da zayıf asit mi ve bileşiğinin adı nedir

Hidrojen bromür, esas olarak HBr formülüne sahip olan iki tane atomlu moleküldür. Renksiz nitelikteki bir bileşik ile bir hidrojen halojenürdür. Hidrobromik asit, su içerisinde bir HBr çözeltisidir. HBr'nin hem susuz olan hem de sulu olan çözeltileri, bromür bileşiklerinin hazırlanması konusunda ortak reaktiflerdir. HBr formülünün metal mi ametal mi, polar mı apolar mı olduğunu derledik.

Haberin Devamı

HBr suda kolay bir şekilde çözünmektedir. Oda sıcaklığında ağırlık olarak % 68.85 olan HBr'de doymuş bir hidrobromik asit çözeltisi oluşturmaktadır. Kütle olarak % 47.6 düzeyinde HBr olan sulu çözeltiler, genellikle 124.3 °C içerisinde kaynayan, kaynamış olan bir azeotrop karışımı oluşturmaktadır. Daha az kaynamış olan konsantre çözeltiler, devamlı kaynamış karışım bileşimine erişinceye kadar H2O açığa çıkarmaktadır.

HBr Asit mi Baz mı?

Asit tanım itibari ile suya H iyonu verebilen bileşiklere denmektedir. pH değeri 0 ile 7 arasında olmaktadır. Baz ise suya OH iyonu verebilen bileşiklere denmektedir. pH değeri 7 ile 14 arasında olmaktadır. Nötr ise pH değeri tam olarak 7 olan bileşiklere denmektedir. PH değeri mevcut bileşiklerin asit ya da baz değerini belirlemektedir. Bu sebepten dolayı HBr asittir ve hidrobromik asit olarak ifade edilmektedir.

HBr Polar mı Apolar mı?

Kovalent bağ; ametallerin kendi arasında oluşturmuş olduğu kimyasal bağa denmektedir. Kovalent bağ elektron ortaklaşması ile meydana gelmektedir ve kuvvetli bir bağdır. Eğer aynı ametaller birbirleri ile bağ yaparsa apolar, farklı türdeki ametaller bağ yaparsa polar ismini almaktadır. Bir diğer ifade ile iki hidrojen atomu birleşirse aynı olmasından dolayı apolar olmaktadır. Ancak hidrojen ile karbon birleşirse farklı olmasından dolayı polar olarak isimlendirilmektedir. HBr formülünde ise bir hidrojen ve bir brom elementi yer almaktadır. Bu elementlerin Farklı olmasından dolayı aralarında gerçekleşen bağ, "polar" bir kovalent bağdır.

HBr Kuvvetli ya da Zayıf Bir Asit mi?

Hidrobromik asit, en kuvvetli olan asitlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu yüzden büyük bir öneme sahip olmaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#HBR