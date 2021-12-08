Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler yerleştirildi

Haberin Devamı

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişilebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 10 - 16 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN