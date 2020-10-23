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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Hazırlığı geçemeyenlere yeni fırsat

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Hazırlığı geçemeyenlere yeni fırsat
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2020 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri başladı. Adaylar başvurularını 2 Kasım’a kadar yapabilecek.

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 23 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında alınacak.

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