Hazırbulunuşluk’a 945 bin öğrenci katıldı

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrenme süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, eğitim sisteminin önemli bir girdisi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Eğitimde kalıcı değişikliklerin meydana gelebilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesine bağlıdır. Bu sebeple, öğrencinin yeni beceriler kazanması için ön gereklilik niteliğindeki bilişsel, duyuşsal ve hareket odaklı davranışlara sahip olması gerekir. Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygunluğu, kalıcı ve etkin öğrenme açısından hayli önemli. İşte tam bu noktada kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerekiyor. Bunu sağlama araçlarından biri de her bir dersin kazanımları doğrultusunda yapılan hazırbulunuşluk uygulamasıdır.”

EBA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

11 - 12 Eylül tarihlerinde 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik kazanımları üzerinden uygulama yapıldı. Uygulamayla 4’üncü sınıflarda 140 bin, 5’inci sınıflarda 105 bin, 6’ıncı sınıflarda 115 bin, 7’inci sınıflarda 105 bin, 8’inci sınıflarda 100 bin öğrenciye ulaşıldı.

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18-19 Eylül tarihlerinde 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden her ders için 15 soruluk hazırbulunuşluk uygulaması Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirildi. 9’uncu sınıflarda 90 bin, 10’uncu sınıflarda 125 bin, 11’inci sınıflarda 95 bin, 12’inci sınıflarda 70 bin öğrenciye ulaşıldı. 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül’de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazırbulunuşluk uygulaması da yapıldı.

Belirlenen tarihlerde çevrim içi uygulamaya katılmayan öğrenciler okul idaresi tarafından tespit edildi, daha sonra okul idaresi, odmplatform.meb.gov.tr adresinde yayımlanan telafi uygulamalarını indirerek katılmayan öğrencilere yüz yüze uyguladı. Gerek Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gerekse yüz yüze uygulamadan elde edilen veriler ilgili zümre öğretmenleriyle paylaşıldı.

SAĞLIKLI PLANLAMA

İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygun olması, kalıcı ve etkin bir öğrenmenin sağlanması açısından gerekli olduğunu hatırlatarak, "Öğrenme-öğretme sisteminin önemli bir girdisi olan hazırbulunuşluk uygulaması, 2023 Eğitim Vizyonunda da belirtildiği gibi süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir ölçme değerlendirme yaklaşımının oluşmasına katkı sunuyor. İlimizdeki hazırbulunuşluk uygulaması ile eksik öğrenmeleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerimizin özgüvenlerinin arttırılmasını amaçladık. Bu sayede öğrenmelerin sağlamlaşacağını ve öğrencilerimizin hazırbulunuşluk seviyesinin yeterli hâle geleceğini düşünüyoruz. Değişimleri izleme fırsatı sunan hazırbulunuşluk uygulamasının eğitim hayatını doğrudan etkileyen salgın sürecinde her zamankinden daha fazla önemsendiğini biliyoruz. Bu bakımdan çocuklarımızın eğitim sisteminden en yüksek yararı sağlamasına çok farklı boyutlarda katkı sunan uygula sürecine katkı sunan velilerimize teşekkür ediyorum. Zaten velilerimizin uygulamanın yapılacağı gün öğrencilerimize en uygun ortamı oluşturacaklarına inancımız tamdı. Ayrıca uygulamanın en iyi şekilde yapılması için çaba harcayan herkese teşekkür ederim" dedi.