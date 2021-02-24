Hazıra Dağ Dayanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genel olarak ekonomik durum üzerine bir anlam ifade eden hazıra dağ dayanmaz atasözü, en çok kullanılan ve yaygın olarak öne çıkan atasözlerinden biridir. Duruma uygun şekilde kullanılabilecek en doğru atasözleri arasında gelir.

Hazıra Dağ Dayanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişinin elinde ne kadar çok mal ve mülk ya da para olursa olsun, üretmeden tüketmek kısa sürede eldeki her şeyi bitirebilir. O yüzden eldeki maddi ve manevi durumları harcarken, aynı zamanda bunun yerini doldurmak için mutlaka çalışmak gerekir.

Hazıra Dağ Dayanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hazıra dağ dayanmaz atasözünün cümle içerisinde birçok farklı amaç altında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına da değerlendirebilen en yaygın atasözleri arasında yer alır.

‘’Çalışmadan sürekli kasadan yiyorsun ama hazıra dağ dayanmaz.’’