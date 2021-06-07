Hazan nedir? Hazan tanımı ve TDK sözlük anlamı

Bu kelimeden türetilmiş olan birçok sözcük ve tamlama hem düz yazılarda hem de manzum eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin: Yüzü solgun kişiler için ''Hazan yaprağı gibi'' benzetmesi yapılır. Hazan yaprağı gibi titremek ise, korkuya kapılmak ve endişelenmek anlamına gelir.

Hazan Nedir?

Hazan, sonbahar demektir. Edebi eserlerde daha çok mecazi anlamda kullanılan bu sözcük, sevgiliye duyulan özlem ve hasret manasına da gelir.

Kelimenin bir diğer anlamı ise sararıp solmuş, güçten düşmüş, eski canlılığını ve gençliğini kaybetmiş olan kimsedir. Osmanlıca metinlerde daha çok ''hazan-dide'' şeklinde geçer. Dide, görmüş demektir. Sonbahar görmüş kişi, yüzü sararmış, acı çeken ve özlem duyan kimse anlamına gelir.

Ağaçların yapraklarını dökmesi ve havanın soğumaya başlaması ise ''hazani'' olarak tanımlanır. Hazani, sonbahar ile ilgili olan demektir.

Hazan Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı:

Hazan kelimesi TDK Sözlük Anlamı:

Yılın üçüncü mevsimi, sonbahar.

Örnek Cümleler:

1- Hazan mevsiminde aşıklar ayrılır, ağaçlar yapraklarını döker ve içimi hüzün kaplar.

2- Ressam Akif Cebeci, tablolarında hazan mevsiminin renklerini çok güzel kullanmış.

3- Bakma dışarıdan bahar gibi göründüğüme, içimde bitmek bilmeyen bir hazan var.