Hayvansal Üretim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Hayvansal üretim bölümü besin olarak kullanılacak olan hayvanların sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlayacak nitelikli elemanları yetiştirir.

Hayvansal Üretim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Hayvansal üretim bölümü, gıda sektöründe kullanılan hayvanların verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirir. Bu sayede gıda sektöründe kullanılan hayvanların ürün verimliliği arttırılarak daha sağlıklı et elde edilmesi sağlanır.

Hayvansal Üretim Nedir?

Hayvansal üretim bölümü biyoloji temel bilim dallarının öğretildiği bir bölümdür. Bu bölümde besin olarak kullanılan hayvanların sağlıklı ve verimli olarak kullanılması sağlanır. Aynı zamanda bu hayvanlarının verimli şekilde üretilmesi ve sayılarının çoğaltılması sağlanır.

Hayvansal Üretim Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerdeki hayvansal üretim bölümünün amacı bu sektörde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmektir. Hayvansal üretimin artması için bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle üniversitelerdeki hayvansal üretim bölümü sektördeki verimin de arttırılmasını sağlar.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Mezunu Ne İş Yapar?

Hayvansal üretim bölümünden mezun olan kişiler besin olarak kullanılan hayvanların doğumundan kesimine kadar süreci yakından takip ederler. Bu hayvanların sağlıklı ve verimli etler vermesi için doğru beslenme ve yetişme süreçlerini incelerler.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki hayvansal üretim bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler "Hayvan Üretim Lisans Diplomasını" alırlar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişilere de "Ziraat Mühendisi" denilmektedir.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Okumak İçin Ne Gereklidir?

Hayvansal üretim okumak için öğrencilerin disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekir. Bunun yanı sıra tarım ve hayvancılığa ilgisi olan kişiler de bu bölümleri tercih edebilirler. Araştırmacı ve çalışkan kişiler de bu bölümlerde rahat bir şekilde çalışabilirler.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerde bulunan hayvansal üretim bölümü öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu bölümde okuyan öğrencilere basit düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Hangi Puan Türü Öğrenci Alıyor?

Türkiye genelinde yalnızca bir üniversitede hayvansal üretim bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavında sayısal sorularına ağırlık vermeliler. Çünkü hayvansal üretim bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplamalılar.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki üretim bölümünde genel biyoloji, tarım ekonomisi, fizyolojisi, zootekni, hayvansal üretimde planlama ve organizasyon ve yemler bilgisi dersleri verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl boyunca et ve et ürünleri teknolojisi, hayvan ıslahı, bitki koruma ve genetik gibi derslerden sorumlu tutulurlar.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Hayvansal üretim bölümünün iş imkanları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler hem özel sektörde hem de devlet sektöründe çalışabilirler. Devlet sektöründe çalışmak isteyen kişiler öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek iyi bir puan alabilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Üniversitelerdeki hayvansal üretim bölümünden mezun olan kişiler hayvanların verimliliklerini arttırmak için pek çok alanda çalışma imkanından yararlanabilirler. Bu mezunlar özel hayvan üretimi yapan çiftliklerde çalışabilirler. Bu çiftliklerde hayvanların verimli ve çok sayıda üretilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra hayvansal üretim bölümünden mezun olan kişiler bakanlıklar bünyesindeki kuruluşlarda rahatlıkla çalışabilirler. Böylelikle mezunlar kariyer imkanlarını da doğru değerlendirirler.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Çalışma Alanları Nelerdir?

Hayvansal üretim bölümünden mezun olan kişiler için pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Bu bölüm mezunları araştırmalar yapabilmek adına laboratuvarlarda çalışabilirler. Aynı zamanda özel sektörde ve devlet sektöründe çalışan mezunlar akademik kariyer de yapabilirler. Akademik kariyer imkanından yararlanmak isteyen kişiler kendi alanlarında araştırmalar ve incelemelerde bulunabilirler. Bunun yanı sıra hayvansal üretimi arttırmak için özel çiftliklerde iş olanaklarından yararlanılmalıdır.

​​​​​​​Hayvansal Üretim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde hayvansal üretim bölümü olan yalnızca bir üniversite bulunmaktadır. Bu üniversite Ağrı'da bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bilinir. Hayvansal üretim bölümünde okumak isteyen kişiler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni tercih ederek burada eğitim alabilirler.