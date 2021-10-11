Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
DSÖden flaş aşı açıklaması 60 yaş üstü Sinovac olanlar... DSÖ'den flaş aşı açıklaması! 60 yaş üstü Sinovac olanlar... #Koronavirüs
El sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız Transferi duyunca PSG başkanı beni aradıEl sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız! 'Transferi duyunca PSG başkanı beni aradı'#Süleyman Hurma
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları

#Hayvanlarda Üreme#Üreme
Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları

Dünya üzerindeki bütün farklı canlıların değişik üreme sistemleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde insanlar, hayvanlar ya da bitkiler ile beraber tek hücreli canlılar gibi birçok tür öne çıkar. Üreme çeşitliliği ise farklı türler içerisinde de değişik yapılar üzerinden ele alınabilmektedir. Peki, hayvanlarda üreme nasıl olur ve çeşitleri nelerdir? Hayvanlarda üreme sistemleri ve organları hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

 Geniş bir yelpaze altında üreme farklılığı olduğu için, dünya üzerindeki birçok canlı konusunda önemli bir çeşitlilik yaşanmaktadır. Gerçekleşen bu çeşitlilik ile beraber dünyadaki yaşam daha geniş bir yelpaze altında devam eder. O yüzden canlı sistemine bağlı olarak günümüzde birçok değişik üreme sistemi yer almaktadır. Özellikle hayvanlar üzerinden türüne bağlı olarak farklı üreme yöntemleri öne çıkıyor.

 Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur?

 Hayvanlar dünya çapında oldukça geniş bir tür ve cins ile beraber familyaya aittir. Bu doğrultuda fiziksel ve biyolojik olarak ortaya çıkan değişkenlik ile beraber, farklı üreme yöntemleri ön plana çıkar. Genel olarak ise hayvanlarda doğurarak ya da yumurtlama yöntemi üzerinden üreme sağlanmaktadır. Bu bağlamda memeli hayvanların tamamı doğurarak üreme sistemi üzerinden çoğalır. Ancak deniz canlıları ile beraber sürüngenlerin önemli bir kısmı yumurtlama yöntemini kullanır. Diğer yandan sürüngenler içerisinde kaplumbağa, timsah ve yılanlar iç döllenme gerçekleştirmek suretiyle üreme sağlarlar. Yani hayvanlar genel anlamda memeli ve memeli olmayan şekilde iki farklı üreme sistemi üzerinden çoğalma gerçekleştirirler.

 Hayvanlarda Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 Hayvanlarda üreme çeşitleri olarak genel anlamda eşeyli ve eşeysiz üreme ön plana çıkmaktadır. Bazı hayvanlar eşeysiz üreme yolu üzerinden döl verir. Diğer hayvanlar ise cinsel üreme yöntemini kullanmak suretiyle yavru üretimi gerçekleştirirler. Bu doğrultuda hayvanlarda ortaya çıkan iki farklı sistem bulunmaktadır; bunlardan biri eşeyli ve diğeri ise eşeysiz üremedir. Eşeyli üreme konusunda erkeğin üremeyi gerçekleştiren hücresi sperm olarak ifade edilmektedir. Bu konuda dişilerin önemi hücresi ise yumurta olarak öne çıkar. Böylece eşeyli ya da eşeysiz olsun, hayvanlarda üreme çeşitleri üzerinden yumurtayı dölleme sistemi kullanılmaktadır.

 Hayvanlarda Üreme Sistemleri

 Hayvanlarda üreme sistemleri eşeyli ve eşeysiz olarak ortaya çıkan temel faktörler içerisinde değişik kategorileri ayrılır. Bu bağlamda Öncelikle eşeysiz üreme üzerinden ele alındığı vakit, bu sistemler ön plana çıkmaktadır.

 - Tomurcuklanma

 - Bölünme (fission)

 - Partenogenez

Haberin Devamı

 Genel olarak eşeysiz üreme yukarıdaki sistemler doğrultusunda gerçekleşir. Aynı zamanda eşeyli üreme üzerinden de belli başlı bazı sistemler bulunmaktadır.

 - Erkek, sperm

 - Dişi, yumurta

 - Çiftleşme, döllenme

 Bu da eşeyli olarak kendi içerisinde belli sistemleri üzerinden gerçekleşen üremedir. Eşeyli üreme aynı zamanda kendi içerisinde dış döllenme ve iç döllenme olarak ele alınır. Dış döllenme ebeveynlerin vücut dışında gerçekleşen bir olaydır ve iç döllenme ise dişinin içinde gerçekleşir. Özellikle bu durum önemli karasal üreme konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir.

Haberin Devamı

 Hayvanlarda Üreme Organları

 Hayvanlarda üreme organları erkekler ve dişiler olarak farklılık yaratmaktadır. Bu bağlamda erkek üreme organları şu şekilde öne çıkıyor; çift testis, kanal sistemi, eklenti üreme bezleri ve üretra ile penisten oluşmaktadır. Sırası ile üreme sistemleri kapsamında erkek hayvanlarda bu organlar kullanılır.

 Aynı şekilde dişi üreme organları açısından bakıldığı vakit ise yine sırası ile belli başlı bazı organlar öne çıkmaktadır; Yumurtalık (Ovarium), yumurta kanalı, döl yatağı ağzı, döl yatağı ve vulva olarak ifade edilmektedir. Eşeğin ya da eşeysiz ödeme kapsamında sperm bu bölgelerden geçiş yapmak suretiyle, yumurtayı döllemektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hayvanlarda Üreme#Üreme