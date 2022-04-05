Hayvanlar aleminin matematikçisi: Vatozlar

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Bonn Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma balıkların basit matematik işlemleri yapabildiğini ortaya koydu. Popular Science dergisinde yer alan habere göre çiklitler ve vatozlar, birden beşe kadar olan rakamlarla toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyor.

NASIL SORUYORLAR

Aslında bu durum bir süredir biliniyor. Fakat Bonn Üniversitesi Hayvanbilim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Vera Schluessel’in öncülüğündeki araştırma grubu, şimdi her iki türün de hesaplama yapabildiğini göstermiş.

Schluessel, bir balığa 2+1 ya da 5-1’i nasıl sorduklarını şöyle anlatıyor: “Balıklara bir dizi geometrik şekil gösteriyoruz. Mesela dört kare. Bu dört karenin mavi renkli olması ‘bir ekle’, sarı renkli olması ise ‘bir çıkar’ anlamını taşıyor. İlk uyaranın yani dört karenin ardından, hayvanlara beş ve üç karenin yer aldığı iki yeni görüntü gösteriliyor. Hayvanların istenen yanıtı vermek için yani 5-1 veya 2+1’i yanıtlamak için doğru renk ve kare grubuna doğru yüzmesi gerekiyor. Doğru görüntüye yüzen balıklara yiyecek ödülü veriliyor. Yanlış yanıt verdiklerinde ise elleri boş dönüyorlar. Zamanla, mavi rengin başlangıçta gösterilen miktarı bir artırdığını ve sarı rengin bir azalttığını öğreniyorlar.”

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NEDENİ BİLİNMİYOR

Yapılan çalışma sonucunda balıkları basit toplama ve çıkarma yapmaları için eğitebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Vera Schluessel, hayvanların bu kabiliyete ne için ihtiyaç duyduklarının ise bilinmediğini söylüyor.