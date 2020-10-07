Hayvan Çiftliği kitabını kim yazmıştır? Hayvan Çiftliği kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Hayvan Çiftliği kitabı gerek konusu gerekse de karakterleri ile birlikte herkesin ilgi duyduğu kitaplar arasındadır. Son zamanlarda baktığımızda okuyucuların en çok önerdiği kitaplar arasında Hayvan Çiftliği kitabı yer almıştır. Hayvan Çiftliği kitabı okuyucuların tercih edeceği ve sıkılmadan okuyabileceği kitaplar arasındadır. Bundan dolayı eğer bu kitabı okumadıysanız mutlaka karakterlerine ve kitabın konusunu gözden geçirmelisiniz. Peki, bu kadar merak edilip ilgi duyulan Hayvan Çiftliği kitabını kim yazmıştır? Hayvan Çiftliği kitabının özeti nedir? Hayvan Çiftliği kitabının konusu nedir? İşte Hayvan Çiftliği kitabına dair tüm detaylar.

Hayvan Çiftliği kitabının yazarı aynı zamanda ülkemizde de oldukça fazla tercih edilen kitapların yazarıdır. Kitabın ilk olarak yayınlanma tarihi 1945 yılıdır. Mecazi bir dille yazılmış olan kitaplar arasına girmiştir. Hayvan Çiftliği kitabı toplam 112 sayfalık bir kitaptır. Siyasi bir hiciv romanı olan Hayvan Çiftliği kitabı ilk olarak tarihte İngiltere'de yayınlanmış bir kitaptır. Hayvan Çitliği kitabı 1954 yılında ise Türkçe diline çevrilmiştir. Kitabı Türkçe diline çeviren ise ünlü Türk yazar Halide Edip Adıvar'dır. Hayvan Çiftliği kitabı klasik olarak yazılmış ve Stalinizme karşı eleştirel bir dil kullanmış kitaptır. Hayvan Çiftliği kitabı 1954 ve 1999 yılında sinemaya uyarlanmıştır. Film ilk olarak 1954 yılında İngiltere'de sinemaya uyarlanmıştır.

Hayvan Çiftliği Kitabını Kim Yazmıştır?

Hayvan Çiftliği kitabını ünlü İngiliz yazar George Orwell yazmıştır.

Hayvan Çiftliği Özet

Hayvanlar kitabın ana karakterlerinden biri olan Bay Jones'u devirmeye karar verir. Bay Jones koca bir çiftliğin sahibidir. Çiftliğinde ise Koca Reis dedikleri bir domuz bir gün bir rüya görür. Bunu Bay Jones'a anlatmaya karar verir. Fakat Bay Jones rüyayı dinlemek için çok sarhoştur. Bu rüyayı dinleyecek bir hali olmaz. Fakat Koca Reis adlı domuz yine de görmüş olduğu bu rüyayı Bay Jones'a anlatmakta kararlıdır. Yapmış olduğu çağrı üzerine çiftlikte ki hemen hemen bütün hayvanlar Koca Reis'in rüyasını dinlemek için bir araya toplanır.

Koca Reis başlar karşısına aldığı bu hayvanlara karşı konuşmaya. Konuşmasında hayatlarının sürekli olarak yoksullukla geçtiği, refahtan oldukça uzak bir yaşam sürdüklerini dile getirir. Kendisi dahil tüm hayvanların da sefillik ile geçen bir hayatının olduğunu, bu durumun kölelikten bir farkının olmadığını söyler. İngiltere'de de bu durumun aynı olduğunu ve hiçbir hayvanın bu konuda özgür olmadığını hayvan çiftliğinde yaşayan diğer hayvanlara aktarır. Hepsi bir anda ortak bir kanıya varır ki, tek düşmanları aslında insanlardır. İnsanların özgürlük yolunda büyük bir problem olduğuna işaret ederler.

Koca Reis en sonunda ise görmüş olduğu rüyayı anlatır. Rüyasında insanların olmadığı bir dünyanın ne kadar mükemmel olduğunu ve bu dünyada hayvanların nedenli bir özgürlüğe kavuştuğunu anlatır. Ayrıca rüyasında dinlemiş olduğu bir şarkıyı da söyler. Bu şarkıyı ilk kez söyledikten sonra tüm hayvan çiftliği aynı anda ve hep bir ağızdan bu şarkıyı söyler ve coşku ile bütün çiftlik inler. Bay Jones ise bu coşkuyu işitir. Sarhoş olmasına rağmen yatağından kalkar ve çiftliğe doğru ateş eder. Ardından ise tüm hayvanlar kaçışır ve uyku pozisyonuna geçerek hepsi uyumaya başlar.

Hayvan Çiftliği Karakterleri

- Koca Reis: Domuz

- Snowboll: Domuz 2

- Napolyon: Domuz 3

- Bay Jones: Çiftlik sahibi ve bir insan

- Bay Frederick: İnsan

- Bay Pilkington: İnsan

- Moses: Kuzgun