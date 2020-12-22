Hayvan Bakıcısı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Hayvan Bakıcısı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hayvan bakıcıları, özellikle hayvan severlerin büyük bir ilgi ve beğeni ile izledikleri hatta imrendikleri çok güzel ve özel bir mesleğe sahipler. Hayvanlar ile her zaman iç içe olmak ve onların bakımlarını üstlenirken aynı zamanda onların dünyalarını yakından tanımak ve onları zamanla anlar hale gelmek eşsiz duygular arasında tarif ediliyor. Bu eşsiz duyguları deneyimleme şansına ise kuşkusuz hayvan bakıcıları sahipler.

Hayvan Bakıcısı Nedir?

Hayvan bakıcısı, genellikle hayvanat bahçelerinde görev alan ve hayvanların bakımından sorumlu olan meslek çalışanlarıdır. Üniversitelerin veterinerlik fakülteleri, hayvan bakıcılarının en çok çalıştıkları yerler arasında bulunuyor. Bununla birlikte hayvan bakıcıları, aynı zamanda evcil hayvan sahipleri tatilde veya işte iken hayvanlarının bakımından, gezdirilmesinden ve ihtiyaçlarının karşılanmasından mesul olan kişilerdir. Bu şekilde çalışan hayvan bakıcıları, evcil hayvan bakıcıları olarak adlandırılmaktadır.

Hayvan Bakıcısı Ne İş Yapar?

Hayvan bakıcılığı son yıllarda yaygınlaşan ve popüler olan mesleklerden biridir. Hayvan severler için oldukça eğlenceli bir meslek olan hayvan bakıcılığı, evinde evcil hayvan beslemek isteyen fakat işinden dolayı bunu yapabilme imkanına haiz olmayan kişilere yardımcı olurlar. Onların evcil hayvanlarının bakımını ve korunmasını üstlenir. Denek hayvanları üzerinde çalışan hayvan bakıcıları da vardır. Bu kişiler, ilaç üretimi yapan kurumlarda ya da araştırma yapılan üniversitelerde denek hayvanlarının bakımını yaparlar.

Hayvan Bakıcısı Nasıl Olunur?

Türkiye'de belirli dönemlerde KPSS sınavı ile üniversitelere veya hayvanat bahçelerine hayvan bakıcısı alınmaktadır. Bu belirtilen kadrolara atanabilmek için lise mezuniyetinin olması ve KPSS'den yeterli puanın alınması gerekiyor. Özel firmaların hayvan bakıcısı kadrolarında işe girmek için ise en az ilkokul mezunu olmak yeterlidir. Okuma yazma bilmek ise şarttır. Yurtdışında bu görevi almak için Zooloji, Biyoloji veya Veterinerlik bölümlerinde okuma şartı bulunmakta olup Türkiye'de özel bir kurumda hayvan bakıcılığı için Biyoloji veya Veterinerlik mezunu olmak önemli bir avantajdır.

Hayvan Bakıcısı Şartları Nelerdir?

Hayvan bakıcı olmak için gerekli eğitim şartlarının yanı sıra bazı kişisel niteliklere haiz olmakta aranılan koşullar arasındadır. Bu koşullar; hayvanları sevmek, hayvan bakımı konusunda özellikle bakılacak hayvanın türü hakkında yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmak, sorumluluklarını zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek olarak sıralanabilir.

Hayvan Bakıcısının Görevleri Nelerdir?

- Bakmakla yükümlü olunan hayvanın beslenmesine ve yaşam alanlarının temizliğine dikkat etmek.

- Gözetiminde olan hayvan veya hayvanların temizliğini sağlamak,

- Hayvanları gözlemlemek,

- Denek hayvanlarının sorumlusu ise ilgili ilaçlarını belirtilen zamanlarda ve dozlarda vermek,

- Hayvanların alışılmadık davranışlar sergilemesi halinde veterineri veya hayvandan sorumlu kişileri uyarmak,

- Veterinerlik prosedürlerine destek olmak,

- Gerekli hallerde hayvanlar hakkında rapor hazırlamak,

- Hayvanat bahçelerinde çalışanlar için ziyaretçilere hayvanlar hakkında bilgi vermek.

Hayvan Bakıcısı Maaşları Ne Kadar?

Hayvan bakıcılarının maaşları çalıştıkları kurumlara ya da özel firmalara göre farklılıklar göstermektedir. İşin kapsamı ve zorluk derecesi, hayvan bakıcılarının eğitimi, deneyimi ve kişisel özellikleri gibi etkenlerde aldıkları ücretleri doğrudan etkilemektedir. Hayvan bakıcılarının ortalama aylık maaşları ise 3000-TL civarındadır. Kariyerlerine ücretsiz bir staj ya da kısa süreli bir sezonluk asgari ücretle başlama durumları ise yaygındır.

Hayvan Bakıcısı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Hayvan bakıcıları, belediyelere bağlı hayvanat bahçelerinde çalışabilmektedir. Özel firmaların sahip oldukları hayvanat bahçeleri ile akvaryumlar, hayvan bakıcılarının çalıştıkları diğer iş alanlarıdır. Para karşılığı günlük olarak evcil hayvan bakımını üstlenen hayvan bakıcıları da bu mesleği icra eden insanlardır. Üniversitelerin veterinerlik fakülteleri de çalışma alanları arasında ön plandadır.