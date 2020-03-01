Hayırseverler eğitime 107 milyon lira katkı sağladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, geçen yıl hayırseverlerce eğitim için 106 milyon 701 bin 413 liralık nakdi bağış yapıldı. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan ‘2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu’nda MEB’e geçen yıl hayırseverlerce eğitim için yapılan yardımlara ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, 2019’da hayırseverlerce 1590 derslik, beş spor salonu, 600 öğrenci kapasiteli üç pansiyon yapıldı. Nakdi bağış tutarı ise 106 milyon 701 bin 413 lira 56 kuruş oldu. Öte yandan, MEB tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan 2019 yılı için 881 milyon lira kaynak tahsisi öngörüldü. Ortaöğretim öğrencilerinin ücretsiz ders kitabı için ise 2019 yılı Bakanlık bütçesine 477 milyon 500 bin lira ödenek tahsis edildi.



13 BİN YENİ OKUL BİNASINA İHTİYAÇ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 24 Şubat’ta başlatılan ’Okullardan Yarınlara’ eğitime destek programına hayırsever bağışları gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan 13 bin yeni okul binasının yapımına ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarına katkı vermek isteyen hayırseverler, ‘Okullardan Yarınlara’ kampanyası kapsamında ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek. Kampanyaya okul yaptırarak destek olmak isteyen hayırseverler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurabilecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, il genelinde, ihtiyaç duyulan okulların yerleri konusunda hayırseverlere bilgi verecek. Hayırseverler, eğitimde fiziki altyapıyı güçlendirmek için kampanyaya herhangi bir limit olmadan nakdi yardımlarını Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na ait Merkez Bankası’nın ‘TR 0200 0010 0100 0003 5015 4035’ IBAN numaralı hesaba bağış yapabilecek. MEB’in belirlediği kriterler çerçevesinde 12 veya 24 derslikli okul yaptırmak isteyen hayırseverler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ayni yardımlarını gerçekleştirebilecek. Ayrıca, eğitim materyali ve okul teçhizatlarına ilişkin ayni yardımlar ise tutanak karşılığında doğrudan okulun idaresi aracılığıyla yapılabilecek. /AA