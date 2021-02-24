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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Anlamı itibariyle merak uyandıran ve internetten sık araştırılan atasözlerinden biri hayır dile komşuna hayır gele başına cümlesidir. Bir durumun karşılığını anlatan bu atasözünün anlamını öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz. İşte hayır dile komşuna hayır gele başına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda detaylar.

Son dönemlerde en çok ilgi çeken ve internetten araştırılan atasözlerinden biri olarak hayır dile komşuna hayır gele başına örneği öne çıkıyor.

 Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Eğer başkaları için iyilik ve güzellik dilersen, aynı şekilde o insanlarda sana iyi güzel dileklerini sunar. Sonuçta temel kural iyilik ve kötülüğün karşılıklı olmasıdır. O yüzden hayır dile komşuna hayır gelir başına atasözü bu konuda en iyi uyum sağlayan örneklerden biridir.

 Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Hayır dile komşuna hayır gele başına atasözünün cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Tabii tek başına da değerlendirilebilecek ve amacına en uygun şekilde uyum sağlayacak atasözleri arasında yer alır.

 ‘’Çevrendeki insanlarla aranı iyi tutmalısın; ne demişler hayır dile komşuna Hayır gele başına.’’

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