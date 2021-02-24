Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son dönemlerde en çok ilgi çeken ve internetten araştırılan atasözlerinden biri olarak hayır dile komşuna hayır gele başına örneği öne çıkıyor.

Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer başkaları için iyilik ve güzellik dilersen, aynı şekilde o insanlarda sana iyi güzel dileklerini sunar. Sonuçta temel kural iyilik ve kötülüğün karşılıklı olmasıdır. O yüzden hayır dile komşuna hayır gelir başına atasözü bu konuda en iyi uyum sağlayan örneklerden biridir.

Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hayır dile komşuna hayır gele başına atasözünün cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Tabii tek başına da değerlendirilebilecek ve amacına en uygun şekilde uyum sağlayacak atasözleri arasında yer alır.

‘’Çevrendeki insanlarla aranı iyi tutmalısın; ne demişler hayır dile komşuna Hayır gele başına.’’