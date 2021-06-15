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Araştırma
Haber Giriş: 15.06.2021 - 03:17 | Son Güncelleme:

Hayıflanma nedir? TDK'ya göre hayıflanma kelimesinin anlamı nedir? Hayıflanmanın sözlük anlamı

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Hayıflanma nedir? TDK'ya göre hayıflanma kelimesinin anlamı nedir? Hayıflanmanın sözlük anlamı

Farsça kökenli bir sözcük olan hayıflanma kelimesi 17. yüzyılda literatüre girmiştir. Hayf kökünden türetilmiş olan sözcük, genellikle üzülmek ve içerlemek anlamında kullanılır. Hayf kelimesinin sözlük anlamı ise sıkıntı, ıstırap ve serzeniştir. Hayıflanma nedir? TDK'ya göre hayıflanma kelimesinin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Hayıflanma sözcüğü ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Üzüntü duymak 2- Eseflenmek 3- Müteessir olmak 4- Darılmak

 Hayıflanma Nedir?

 Hayıflanmak sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullanılıyor. Bu kelime, hem birisinin bir davranışı ya da sözü karşısında üzülmek hem de zamanında yapılmayan bir şeyden ötürü eseflenmek, yazıklanmak manasına gelir.

 TDK'ya Göre Hayıflanma Kelimesinin Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre hayıflanma kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Üzülmek

 İkinci Anlamı: Kaçan bir fırsattan ya da yaşanan bir olaydan ötürü içerlemek

 Üçüncü Anlamı: Yapılmayan bir şeyden ötürü yazıklanmak, pişmanlık duymak

 Hayıflanmanın Sözlük Anlamı

 Hayıflanmanın sözlük anlamı içerlemek, üzüntü duymak, kırılmak ve yerinmektir. Kelime kullanıldığı yere göre birçok farklı anlama gelir. Ancak genellikle birisine karşı kırıldığını ve üzüldüğünü belirtmek için bu sözcük kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- Çok üzgünüm, senin bu kadar hayıflanacağını bilseydim inan ki böyle davranmazdım.

 2- Onun bu davranışı karşısında önce hayıflansam da sonra anlayışla karşıladım.

 3- Hayıflanıp duracağına beni biraz anlamaya çalışsan.

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