MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriHaydi çocuklar sokağa
GeriEğitim Haydi çocuklar sokağa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Haydi çocuklar sokağa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haydi çocuklar sokağa
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukları sokağa çıkmalarına izin verilen saatlerde açık hava aktiviteleri yapmaya çağırdı.

Çocukların temiz hava almalarının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Selçuk'un mesajı şöyle:
"Çocukların hafta içi her gün üç saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle