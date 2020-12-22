Haydi çocuklar sokağa

Çocukların temiz hava almalarının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Selçuk'un mesajı şöyle:

"Çocukların hafta içi her gün üç saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız."