Haydan Gelen Huya Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Haydan gelen huya gider atasözü bir insanın emek vermeden kazandığı kazanımların veya başkasının sırtından geçinerek elde ettiklerinin insana yaramayacağını ve çabucak elinden gideceğini belirtir.

Haydan Gelen Huya Gider Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Haydan gelen huya gider atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Birinci anlamı, basit ve emeksiz elde edilen şeyler kolay harcanır. İkinci anlamı ise kolay ve emek verilmeden, çaba gösterilmeden kazanılan şeyler elden kolay bir şekilde çıkar anlamında kullanılan bir sözdür. Emek verilerek, ter dökülerek kazanılan şeylerin ise bereketinin daha çok olduğunu da belirtmektedir. Aynı zamanda Allah'tan gelen, Allah'a gider manasında da kullanılır.

Haydan Gelen Huya Gider Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Bu bana yarar sanıyorsun ama unutma ki haydan gelen huya gider.