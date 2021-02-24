MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Haydan Gelen Huya Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Haydan Gelen Huya Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 02:44 | Son Güncelleme:

Haydan Gelen Huya Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haydan Gelen Huya Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Haydan gelen huya gider sözü de bunlardandır. Peki, haydan gelen huya gider atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Haydan gelen huya gider atasözü bir insanın emek vermeden kazandığı kazanımların veya başkasının sırtından geçinerek elde ettiklerinin insana yaramayacağını ve çabucak elinden gideceğini belirtir.

 Haydan Gelen Huya Gider Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Haydan gelen huya gider atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Birinci anlamı, basit ve emeksiz elde edilen şeyler kolay harcanır. İkinci anlamı ise kolay ve emek verilmeden, çaba gösterilmeden kazanılan şeyler elden kolay bir şekilde çıkar anlamında kullanılan bir sözdür. Emek verilerek, ter dökülerek kazanılan şeylerin ise bereketinin daha çok olduğunu da belirtmektedir. Aynı zamanda Allah'tan gelen, Allah'a gider manasında da kullanılır.

 Haydan Gelen Huya Gider Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Bu bana yarar sanıyorsun ama unutma ki haydan gelen huya gider.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi