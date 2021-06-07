Hayatını kaybeden öğrencinin diploması ailesine verildi

Koronavirüs hastalığının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Lisans ve Klinik Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan Arslan, üniversite tarafından düzenlenen törende anıldı. Furkan Arslan’ın yüksek lisans diploması üniversitenin kurucu rektörü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından annesi Nermin Arslan ve abisi Osman Arslan’a verildi.

Pandemi nedeniyle seyreltilmiş olarak düzenlenen törene Furkan Arslan’ın ailesinin yanı sıra hocaları ve okuldan arkadaşları katıldı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törende yaptığı konuşmada törene katılan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ANISINI YAŞATACAĞIZ

Prof. Dr. Tarhan, Furkan Arslan’ın derslerinde başarılı, hocaları ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrencileri olduğunu belirterek kaybından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Tarhan, “Arkasından yapılan dualar, iyilikler ona ulaşıyor. Manevi olarak onun makamını düzeltiyor. Bu nedenle burada hissedar olalım istedik. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine Allah sabır versin. Furkan Arslan vesilesiyle üniversitemizde bir vefa sayfası oluşturduk. Üniversitemizin web sayfasında vefa köşesinde kalıcı olarak yer vereceğiz” dedi.

Düzenlenen tören için Rektör Tarhan’a teşekkür eden anne Nermin Arslan, duygusal anlar yaşadı.