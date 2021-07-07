Hayatın Anlamı Nedir? Hayatın Anlamını Anlatan Kitaplar..

Birçok kişi hatta hemen hemen her birey yaşamı boyunca hayatın anlamı nedir sorusunun cevabını aramıştır. Sıklıkla çevremizdekilere de yönelttiğimiz sorulardan bir tanesidir. Bu alanda psikolojik kitap raflarında yer alan hayatın anlamını anlatan kitaplar da sektörde sıklıkla okunmakta sorunun cevabı aranmaktadır.

Hayatın Anlamı Nedir?

Hayatın anlamı nedir sorusu felsefi bir sorudur. Bu sebepten dolayı bu sorunun cevabı farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanır ve farklı cevapları da doğurmaktadır.

Bu terimde farklı açıklamalara ve belirsizliğe yol açan sözcük anlam kelimesidir. Hayatın anlamıyla bağlantılı olarak evrenin ve yaşamın doğası nedir, hayatın kökeni nedir, hayatı değerli kılan şey nedir, insanın hayattaki amacı nedir soruları da cevaplanmaya açık ve farklı anlamları içeren konuyla ilgili felsefi sorulardır.

Bu sorular arasındaki hayatı değerli kılan şey nedir sorusu her insanda farklı cevapları içermektedir. Bu cevaplar ilgili kişiyle alakalı hayatın anlamı nedir sorusunu da cevaplar niteliğindedir. Çünkü bir insan için hayatı değerli kılan o şey ya da şeyler topluluğu o insan için hayatın anlamını da oluşturmaktadır.

Örneğin herhangi bir insan için hayatı değerli kılan şey sadece para olabilir. O halde o insan için hayatın anlamı sadece para kazanmaktan ibarettir. Başka bir insan için ise hayatı değerli kılan şey çocukları olabilir. O kişi için de hayatın anlamı çocuklarının varlığı ve sağlığıdır.

Herhangi bir başka kişi üzerinden örnek vermek gerekirse hayatı değerli kılan şey vicdan ve sevgiyse o insan için hayatın anlamı vicdan ve sevgi duyguları olmaktadır.

Hayatın anlamı konusu görüldüğü gibi değişkenlik, öznellik, esneklik, bireylere özgü gibi pek çok özelliğe sahiptir. Bu özellikler hayatın anlamını belirlemeye çalışan her insanda yaşama karşı farklı bakış açıları doğurmaktadır.

Hayatın Anlamını Anlatan Kitaplar

Felsefe ve psikoloji raflarında yer alan hayatın anlamı temalı kitaplar okuyanlara varoluş ve hayatın anlamını sorgulatacak nitelikte tasarlanmış eserlerdir.

Hayata bakış açınızla beraber kendiniz için hayatın anlamını da belirlemiş olacaksınız. Bu belirleyiş aşaması bu kitapları okurken siz farkında olmadan sorgulama yapmanızla başlayacaktır.

Hayatın anlamını anlatan kitaplar bir darbe gibi gelecektir. Önce sarsılacaksınız sonra da hayatın anlamını sorgulayacaksınız.

Edebiyat ve felsefe hayatın anlamını anlatan kitapları üretirken birlikte yürümüş iki bilim dalıdır. Özellikle 20. yüzyılın büyük bir bölümünde felsefe edebiyatla beraber büyüme göstermiştir.

Hayatın anlamını anlatan kitaplar roman niteliğinden çok bir anlatı niteliğinde yazılmış eserler bütünüdür. Hayatın anlamını anlatan kitaplarda verilebilecek örneklere geçelim.

Piyasada yer alan Albert Camus yazarlı Yabancı isimli kitap hayatın anlamını konu eden kitaplar arasındadır.

Dostoyevski'den Karamazov Kardeşler kitabı da hayatın anlamını konu olarak ele almış önemli eserlerden biridir.

Friedrich Wilhelm Nietzsche yazarının 1883 de yayınlanan Böyle Buyurdu Zerdüşt isimli eseri de hayatın anlamını sorgulamaya değer nitelikte yazılmış bir kitaptır.

Dostoyevski'nin en bilinen ve neredeyse her birey tarafından okunmuş olan Suç Ve Ceza eseri de atlanmayacak nitelikte hayatın anlamını anlatan felsefi eserler rafından her zaman yerinde olmaktadır.

Franz Kafka yazarının 1915 yılında ürettiği Dönüşüm isimli kitabı da hayatın anlamını anlatan felsefi bir eser niteliğindedir.