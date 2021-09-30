Hayata yön verecek eğitim modeli

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2012 yılında kurulan Bilişim Garajı da çevrimiçi eğitim platformu olan CUMULUS'ü kullanıma sundu. Kullanıcılar bu eğime sadece izleyici ya da dinleyici olarak değil, aktif olarak üretim yaparak yeteneklerini ve becerilerini geliştiriyor, kullanıcıya üretmesi için ihtiyacı olan tasarım, elektronik, kodlama, estetik bilgisi ile girişimcilik becerileri kazandırıyor.

Teknolojiyle öğrenmede sınırları kaldıran ve disiplinler üstü öğrenme metoduyla, merak ettiklerine ulaşmak, hayal ettiklerini gerçekleştirmek, beceri ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkese yeni kapılar açtıklarını ifade eden Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal: “CUMULUS, pandemide değişen yeni nesil eğitim anlayışının açıkça kanıtladığı ama bizim tohumlarını çok önceden attığımız bir vizyon aslında. CUMULUS’ün en büyük farkı; kendi öğrenme ekosistemi içerisinde kullanıcılarının somut projeler ve ürünler üretmesini sağlamasıdır” dedi.