Hayat Sigortası Nedir Ve Ne İşe Yarar? Hayat Sigortası Neleri Kapsar Ve Genel Şartları Nelerdir

Hayat sigortası, sizinle bir sigorta şirketi arasındaki bir sözleşmedir. Esasen, prim ödemeleriniz karşılığında, sigorta şirketi, vefatınızdan sonra lehtarlarınıza vefat ödeneği olarak bilinen toplu bir meblağ ödeyecektir.

Hayat Sigortası Nedir ve Ne İşe Yarar?

Hayat sigortasının ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlamak için önce türlerini bilmek gerekiyor. Hayat sigortası türleri;

Vadeli Hayat Sigortası

Sigorta Barometresi Raporuna göre en uygun fiyatlı hayat sigortası türü olmasının yanı sıra, vadeli hayat sigortası satılan en popüler hayat sigortası türüdür. Vadeli hayat sigortası, belirli bir süre teminat sağlar ve prim ödemeleri, poliçe süresince aynı tutarda kalır. Tipik seçenekler politika süreleri 10, 15, 20, 25 veya 30 yıldır. Poliçenizin süresi içinde vefat ederseniz, lehtarlarınız tazminat talebinde bulunabilir ve vergiden muaf vefat parası alabilir. Poliçenin süresi sona erdiğinde, garantili yenilenebilirlik olarak bilinen bir yıllık artışlarla teminatı yenileyebilirsiniz. Ancak her yıl yenileme daha yüksek bir oranda olacaktır.

Daimi Hayat Sigortası

Kalıcı hayat sigortası, ömür boyu teminat sağlar. Vadeli yaşamdan daha pahalıdır çünkü;

Hayatınız boyunca sürebilir,

Genellikle nakit değer oluşturur.

Nakit değer bileşeni, poliçenin ömrü boyunca ertelenmiş vergi esasına göre birikir. Politikanın tasarruf kısmı olarak hareket eder. Tipik olarak, poliçenin nakit değerine karşı ödünç alabilir veya para çekebilirsiniz. Politikayı sonlandırmaya karar verirseniz, nakit değeri eksi herhangi bir teslim ücreti alabilirsiniz. Bazı politikalarda nakit değeri yıllar içinde yavaşça artabilir, bu nedenle hemen çok fazla nakit değerine erişmeye güvenmeyin. Politika resminiz, öngörülen nakit değerini gösterecektir.

Tüm hayat sigortası; garantili bir getiri oranında büyüyen sabit bir ölüm ödeneği ve nakit değer bileşeni sunar. Birçok hayat sigortası poliçesi, prim ödemelerini azaltmak için kullanılabilecek veya nakit değerinize katkıda bulunabilecek temettü ödemesi yapar.

Evrensel hayat sigortası; genellikle bir hayat sigortası poliçesinden daha fazla esneklik sunar. Prim ödemelerinizi ve vefat ödeneğinizi belirli limitler dahilinde değiştirebilirsiniz. Evrensel bir hayat sigortası poliçesi ile nakit değeri poliçe türüne bağlı olarak artacaktır.

Cenaze sigortası; genellikle 5.000 ila 25.000 ABD Doları arasında, küçük bir ölüm parası olan küçük bir yaşam sigortasıdır. Defin sigortası, yalnızca cenaze masraflarını ve son masrafları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Hayatta kalma hayat sigortası veya “ikinci kez hayat sigortası; genellikle evli bir çift olmak üzere iki kişiyi tek bir poliçede sigortalamaktadır. Her iki eş de vefat ettiğinde, poliçe lehtarlara ölüm ödeneği öder. Genellikle, hayatta kalma hayat sigortası, bir tröstü finanse etmek veya federal emlak vergilerini ödemek için daha büyük bir finansal planın parçasıdır.

Hayat Sigortası Neleri Kapsar ve Genel Şartları Nelerdir?

Herkes hayat sigortası yaptırabilir. Belirli bir süre için hayat sigortasına ihtiyacınız varsa, bir vadeli hayat sigortası poliçesi düşünebilirsiniz. Hayat sigortası, vefat ettiğinizde ailenizin mali olarak başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir hastalığınız veya sakatlığınız varsa, çalışamıyorsanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsanız bir faydası olmayacaktır. Hayat sigortanızın neyi kapsayıp kapsamayacağı, hangi sigorta şirketiyle birlikte olduğunuza bağlıdır, bu nedenle poliçe belgelerinizi kontrol etmelisiniz. Ancak temel ilkeler aynıdır.

Hayat sigortasına ihtiyacınız olup olmadığı kişisel koşullarınıza bağlıdır. Partner ya da çocuklar gibi size maddi olarak güvenen insanlar olup olmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Hayat sigortası, onlara bir finansal güvenlik ağı sağlamaya yardımcı olmanın bir yoludur. Hayat sigortasından yapılan ödemeler, ipoteklerin ödenmesine, çocuk yetiştirme maliyetlerinin karşılanmasına ve aylık faturaların karşılanmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Sevdikleriniz için vefat etme ihtimalinize karşı herhangi bir hazırlık yapmadıysanız, hayat sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz.