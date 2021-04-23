MEB tarafından yapılan paylaşımda “Haydi çocuklar, hep birlikte gülümseyen resimlerimizle, bayraklarımızla evlerimizin camlarından selamlıyoruz herkesi. #23NisanMutluOlsun” denildi.

“Hayat gülünce çok güzel” 🎈



Haydi çocuklar, hep birlikte gülümseyen resimlerimizle, bayraklarımızla evlerimizin camlarından selamlıyoruz herkesi… #23NisanMutluOlsun pic.twitter.com/bGzw5xUN8f — MEB (@tcmeb) April 23, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter’da paylaştığı #23NisanMutluOlsun videosunda “Ziya Öğretmene bu 23 Nisan’da salgın yüzünden sizin yerinize geçip koltuğunuza oturamayacağız dedik. O da ‘Bayram coşkusuna engel yok’ dedi, bize iki koltuk birden verdi”