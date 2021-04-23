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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.04.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

“Hayat gülünce çok güzel”

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Milli Eğitim Bakanlığı, “Hayat gülünce çok güzel” sloganıyla, çocuklara evde kaldıkları 23 Nisan kutlamalarında camları resimler ve bayraklarla süslenmeleri önerisinde bulundu. Bakanlık, çocukların evde yapabileceği etkinliklerle ilgili bir de video yayınladı.

MEB tarafından yapılan paylaşımda “Haydi çocuklar, hep birlikte gülümseyen resimlerimizle, bayraklarımızla evlerimizin camlarından selamlıyoruz herkesi. #23NisanMutluOlsun” denildi.

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter’da paylaştığı #23NisanMutluOlsun videosunda “Ziya Öğretmene bu 23 Nisan’da salgın yüzünden sizin yerinize geçip koltuğunuza oturamayacağız dedik. O da ‘Bayram coşkusuna engel yok’ dedi, bize iki koltuk birden verdi”

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