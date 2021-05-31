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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 31.05.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

“Hayat Boyu Öğrenme Haftası”

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“Hayat Boyu Öğrenme Haftası”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk haziran ayının ilk haftasının “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” olarak kutlanacağını duyurdu. Hafta nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sosyal medya hesabında bir de video yayınlandı.

 Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk alınan yeni kararla “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kutlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk’un paylaşımı şöyle:

“Hobilerin hayat boyu mesleğe dönüştüğü kurslarımızla evinizde, mahallenizde, köyünüzde dilediğiniz her yerdeyiz. Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” olarak kutlayacağız. 3 bin 645 kursumuzdan biri mutlaka sizin için... Bekliyoruz.”

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