Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk alınan yeni kararla “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kutlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk’un paylaşımı şöyle:

“Hobilerin hayat boyu mesleğe dönüştüğü kurslarımızla evinizde, mahallenizde, köyünüzde dilediğiniz her yerdeyiz. Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” olarak kutlayacağız. 3 bin 645 kursumuzdan biri mutlaka sizin için... Bekliyoruz.”