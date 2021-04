Hayalleriyle Diyarbakır’dan Harvard’a gidiyorlar

Bu yıl ilk mezunlarını veren Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi’sinden eğitim gören iki öğrenci Harvard’a, biri de Brown Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edildi. Öğrenciler, bu başarıların sadece akademik değil, spor, sanat ve bilimle de yakından ilişkili olmakla ilgili olduğunu düşünüyorlar.

Diyarbakır’daki liselerden nadir rastlanan bu başarı kentlileri gururlandırdı. Burs kazanan üç öğrenci de tam burslu olarak kabul aldılar.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümü’ne, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’ne kabul edildi. Öğrenciler, ABD’de üniversitelerin sadece akademik başarıyla ilgilenmemesi sebebiyle bu başarılarının spor, sanat, tarih ve bilimle de yakından ilişkili olmakla ilgili olduğunu düşünüyorlar.

AİLEME SÜRPRİZ OLDU

Harvard Üniversitesi’nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri’ne kabul alan Nehir Toklu hemşire bir annenin ve doktor bir babanın ilk kızı. Lise 1’inci sınıfta eğitim gören bir kardeşi olan Toklu, “Şu an çok şaşkınım. Hatta gerçek gibi gelmiyor’’ diyerek duygularını ifade etti.

Lise hayatına başladığından beri akademisyen olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Nehir Toklu şunları söyledi:

“Harvard benim hayalimdi tabii ki. Bu hayali hedefe çevirebilmek için çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Bu sebeple de 5 yıldır önümüze çıkan her fırsatı değerlendirdim. Akademik çalışmaların dışında sanat, spor ve bilimle de çok ilgiyim. Çello ve piyano çalıyorum. Yüzme de lisansım var. Amerika’da sistem ve başvuru süreci bizim sistemimize göre daha farklı işliyor. Önce özgeçmişimizi düzenledik ve başvurduk. Dil eğitimimden, sosyal sorumluluk projelerine, robotik çalışmalarına kadar her alanda özgeçmişime yatırım yapmamın etkisi başvuru sürecinde gördüm. Ardından dil sınavları, ABD için geçerli eğitim sınavları ve karakterimizi analiz eden testlere girdik. En son kendimizle ilgili bir makale yazmamızı istemişlerdi. Çok zorlu aşamaların ardından bugün kabul edildiğimiz öğrendik. Asıl ilgi alanım matematik ama uluslararası ilişkilerle de ilgiliyim. İlk etapta ikisini birlikte çalışıp sonra matematiğe odaklanmak istiyorum. Ailem her zaman destekledi. Sen ne yaparsan biz seni destekliyoruz diyen bir ailem var. Harvard’a başvurduğumu ailem de bilmiyordu. Onlara da sürpriz oldu. Bundan sonra iyi bir akademisyen ve iyi bir öğretici olmak için çalışacağım.’’

SOSYAL BAŞARI ÇOK ÖNEMLİ

Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne kabul alan Dicle Ezgi Ekinci ise hemşire bir anne ile doktor bir babanın kızı. Biyolojiye her zaman çok ilgisi olduğunu belirten Ezgi Ekinci, “Çok mutluyum, emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Harvard‘da Biyomühendislik eğitimi almak istiyorum. Lise hayatım boyunca bu hedefe ulaşabilmek için çok çalıştım, kendimi geliştirdim. Robotik turnuvalarında başarılar kazandım, öyküler yazdım, akademik projeler hazırladım, yüzme takımındaydım. Bu süreç bana sadece akademik başarının değil, sosyal başarılarının da önemini vurguladı. Başvuru sürecinde birçok makale yazıp, testlere girdik. Lisede birçok alanda takım ruhuyla çalışabildiğimiz için kendimizi de nasıl yönledirebileceğimizi öğrendik ” dedi.

SAHADA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

Ev hanımı bir annenin, özel şirkette yönetici bir babağının oğlu olan Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bölümüne kabul aldı. Kendini lise hayatı boyunca yapay zekaya adayan Seyit Metin, “Heyecanlıyım ancak neler olacağını da tam bilmiyorum. Yeni bir dönem başlıyor bizim için” diyerek başvuru sürecini şöyle anlatı:

“Bu okula başladığımız zaman hepimizin hedefi üniversiteyi yurtdışında okumaktı. Bu nedenle de hep çok çalıştık. Küçüklüğümden beri keman çalıyorum. Lise eğitimim sırasında bir mobil şirkette staj yapma şansım oldu. Bu süreçte yapay zeka üzerine çalıştım. Keman da çaldığım için ‘Yapay Zeka duyguları müzikle öğrenebilir mi’ diye bir proje geliştirdim. Bu tarz çalışmalarımın, robotik alanında birinciliklerimin, TÜBİTAK ile projelerimin Brown Üniversitesi’ne kabul edilmem de çok büyük etkisi oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl ABD’de yaz okuluna katıldım. Brown Üniversitesi’nde okuma hayalimi gerçekleştirmek için gerçekten çok çalıştım. Derslerim dışındaki proje ve çalışmalarda ailemin her zaman desteğini gördüm. Ailemin varlığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlardan ayrılacağım için içimde bir burukluk var. Ama böyle kararlar vermek hep çok zordur. Sadece ne istediğinizi bilirseniz net ilerleyebilirsiniz. Bundan sonrasında geliştirdiğim projelerle sahada çalışmayı hedefliyorum. Sonrasında da akademisyen olabilirim”

HEDEFİMİZ BELLİYDİ

Zeki Esen (Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Kurucusu)

Öğrencilerimizi 5 yıldır yurtdışında okuma hedefiyle hazırlıyoruz. İlk günden başlayarak hem akademik hem de sanat, spor, tarih gibi sosyal başarılar için her türlü çalışmayı yaptık. ABD eğitim testlerinin benzerlerini uyguladık. Başvuru süreçlerinde her zaman yanlarında olduk. Zira hedefimiz hep belliydi. Öğrencilerimizin hepsinin akademik düzeyi derece alacak kadar iyi seviyede olduğu için biz özgeçmişlerine de çok önemli çalışmalar yaptık. Bize inanan velilerimizle birlikte de bugün başarılarını kutluyoruz.

İLK MEZUNLARIMIZLA AİLE OLDUK

Ali İhsan Taş (Bahçeşehir Diyarbakır Koleji Hevsel Kampüsü Müdürü)

5 yıllık lisemiz ilk mezunlarını verdi. Öğrencilerimizi sadece akademik değil, sanat, spor ve bilim alanlarında yetkin kılmak için çalıştık. Son 2 yıllık eğitimlerinde öğrencilerimizi yurt dışı eğitim odaklı yetiştirdik. Sanatı da fiziği de kimyayı da yabancı dilde uluslararası bir anlayışla öğrendiler. Bu yüzden öğrencilerimiz hem akademik olarak başarılıydı hem de örneğin Ezgi’nin karatede derecesi, Seyit’in TÜBİTAK ile çalışmaları, Nehir’in piyano da yüzme de başarıları da oldu. Bu başarılarda takım ruhumuza ve aile oluşumuzun etkisinin büyük olduğuna inanıyoruz. O yüzden öğrencilerimiz bu üniversitelere kabul edildiği için hem çok mutlu hem de çok heyecanlıyız.