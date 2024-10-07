Hayalimdeki Lise Geliyorum Sana (LGS)

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Ben kendi LGS maratonumu sürdürürken bu zamanlarda tatilin bitmesiyle beraber içimi büyük bir heyecan kaplamıştı. Bunun en büyük sebebiyse yıllardır etrafımızdaki kişiler tarafından birçoğumuza söylenen, geleceğimize yön verecek o uzun ve zorlu sınav senesin gelip çatmış olmasıydı. Her geçen gün lise hedefime ulaşmak adına yapmam gereken pek çok şey aklımda listeleniyor ancak tatilin rehavetini henüz üstümden atamamış ve nereden başlamam gerektiğini bilemiyor olmam beni fazlasıyla kaygılandırıyordu.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK

İçinde bulunduğum bu durumdan kurtulup yarışa emin adımlarla başlamam ailemin bana hatırlattığı bir alıntı sayesinde oldu. Bana yol gösteren bu sözü sizlerle de paylaşmak istiyorum: “İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir” diye dile getirmiş düşüncelerini ünlü Fransız yazar Andre Gide. Eminim ki birçoğunuz benim de kendi sınav senemde deneyimlediğim gibi bu zorlu sürece başlamaktan çekiniyor ya da başladığınız takdirde bile elde edeceğiniz sonuca dair endişeleniyorsunuz. Ancak tıpkı yazarın bu satırında bahsettiği gibi LGS serüvenine iyi bir başlangıç yapmak; yıl boyunca hedeflediğiniz, hayallerinizi süsleyen liseye sizi tahmin edebileceğinizden çok daha fazla yakınlaştıracaktır nitekim bende de bu şekilde oldu. Yapılan iyi bir başlangıç sınava hazırlık süreci boyunca size yol gösterecek, hedefinizden uzaklaşmanıza sebep veren tüm engelleri aşmanıza yardım edecek ve pes etmenize asla izin vermeyecektir. Nihayetinde de yapmış olduğunuz bu başlangıç; yıl boyunca çabaladığınız, emek sarf ettiğiniz, hayallerinizi süsleyen lisenin kapısını yeni başlangıçlara adım atabilmeniz adına sizin için açacaktır.

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GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK

Ayrıca unutmamalıyız ki bu başlangıç size sadece istediğiniz liseyi değil, geleceğinizde hayalini kurduğunuz mesleğe de kapı aralamanıza zemin oluşturacak. Romalı filozof Seneca’nın “Her yeni başlangıç, bir başka başlangıcın sonudur.” sözü LGS öğrencilerini düşünerek söylenmiş gibi. LGS maratonuna iyi bir başlangıç yapmak, maraton boyunca önünüze çıkan tüm engel ve zorlukların üstesinden gelmenizi, rakiplerinizi birer birer elemenizi sağlayan sihirli bir anahtar gibidir. Bu anahtar sayesinde maratonu birinci tamamlayarak elde edeceğiniz sonuç, geleceğinizi şekillendirecek lisenizde filozof Seneca’nın da dediği gibi yeni başlangıçlara imza atabilmenizi sağlayacaktır. Bildiğiniz üzere çoğunluk hayal kurar, bazıları ise kurduğu hayalin peşinden koşar. Hayallerini süsleyen liseye gidenler de elbette kurdukları hayaller uğruna çabalayanlardır.

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Sizlere benim sınav seneme nasıl bir başlangıç yaparak hedefim olan Galatasaray Lisesini kazandığımdan ve bu süreçteki deneyimlerimden yola çıkarak faydalanabileceğiniz birkaç öneride bulunmak istiyorum:

1) HIZLI BAŞLAMAK MI EMİN ADIMLARLA YOL ALMAK MI?

Eminim ki birçoğunuz yeni biten yaz tatilinde güzelce dinlenerek enerji depolamış ve kendisini uzun ama bir o kadar da keyifli LGS maratonuna hazırlamıştır. Yaptığınız bu hazırlık sonucu sınırlarınızı zorlayarak çalışmak ve derece elde etmek istiyebilirsiniz. Ancak bunun doğru bir düşünce olmadığını sizlere Formula 1 yarışları üzerinden örneklendirerek açıklamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Formula 1 yarışlarında turu birinci bitirebilmek adına hız çok önemlidir. Bu sebeple de otomobil firmaları yarışmaya katılacak araçları hız limitleri en yüksek kapasitede olacak şekilde üretmeye çalışırlar. Fakat yarışmalarda başarılı olan araç her zaman en yüksek hıza sahip olan olmaz. Aksine yarışları keskin virajlarda gerektiği kadar yavaşlayan Formula 1 pilotları kazanır! Elbette ki hız, yoğun çalışma ve hırs LGS maratonunda da çok önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki önünüzde virajlarla dolu koca bir sene sizi beklemektedir. Dolayısıyla eğer başlangıçta sahip olduğunuz tüm enerjiyi harcarsanız rakiplerinize büyük farklar atabileceğiniz düzlüklere enerjiniz kalmaz ve ne yazık ki bir Formula 1 pilotu gibi bariyerlere çarpmanız kaçınılmaz hale gelebilir!

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2) KONULAR HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİ SAHİBİ OLMAK

LGS maratonunda sizi rakiplerinizden daha avantajlı konuma getirecek bir diğer durum ise konulara önceden göz atmak olacak. Ben kendi sınav senemde endişe duyduğum zorlu derslere hazırlık yapabilmek adına boş zamanlarımda sekizinci sınıfın çeşitli konularına göz gezdirir, bu sayede de hem derslerime ön hazırlık yapmış hem de kendimi çok daha motive olmuş hissederdim. Siz de benim gibi boş vakitlerinizde konu anlatımlı kaynaklardan veyahut videolardan yararlanarak benzer hazırlıklar yapabilirsiniz. Bu sayede de rakipleriniz konuyu ilk defa öğrenirken siz onu aklınızda pekiştirme şansını elde edebilirsiniz. Ancak bu noktada sizlere küçük bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Kendi başınıza öğrenmeye çalıştığınız konulara enerjinizi harcarken geçmiş konulara olan tekrarınızı ve test çözme pratiğinizi kaybedebilirsiniz. Bu ilerleyen zamanlarda sizde konu eksikliği kaynaklı çok daha büyük problemlere sebep verebilir. Bundan dolayı yeni bir konuya adım atmadan önce eksiklerinizi tamamladığınızdan emin olmanız gerekir!

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3) KONU TEKRARI

Öğrendiğiniz konu hakkında yeni nesil sorulara geçmeden önce iki temel adım bulunuyor. Bunlardan ilki okulda öğrendiğiniz konuyu tekrar etmek ve eksiklerinizi gidermek olacak. İkinci adımı ise konuyu pekiştirmek amacıyla çözeceğiniz, bilgiye dayalı kısa sorular oluşturacaktır! Yeni nesil adını verdiğimiz uzun ve karmaşık sorulara geçmeden önce çözeceğiniz bu kısa ve bilginizi ölçmeye dayanan sorular size hem konuya olan hakimiyetinizi test ederek eksiklerinizi gösterecek hem de sizi yeni nesil sorularla yapacağınız müsabakaya hazır hale getirecektir!

4) PARAGRAF SORULARINI ATLAMAMAK

Bildiğiniz üzere paragraf sorusu çözmek artık sadece Türkçe soruları için değil, sınavdaki diğer tüm branşlar adına da çok önemli bir hale geldi. Yeni nesil soruları çözerken konuya olan hakimiyet ne kadar gerekliyse uzun ve anlamaya dayalı soruları dikkatinizi kaybetmeden, anlayarak okumakta bir o kadar önemli. Bundan dolayı da LGS maratonunuzun başlangıcında her gün mutlaka paragraf sorusu çözmeyi alışkanlık haline getirmek, netlerinizi arttırarak derece hedefinize sizi bir adım daha yakınlaştırır.

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5) YANLIŞLARLA KAVGANIZI KAZANMADAN YOLA DEVAM ETMEK

Tahmin ediyorum ki birçoğunuz yaptığınız yanlışları görmeyi pek sevmiyor, onları hedefinize doğru ilerlerken karşınıza çıkan birer engel olarak görüyorsunuz. Ancak unutmayın ki bunu değiştirmek de sadece sizin elinizde! Yaptığınız yanlışları başarıya giden serüveninizde birer arkadaş olarak görmek onları tekrarlamanızı önleyeceği gibi sizi derece hedefinize de fazlasıyla yakınlaştıracaktır. Her yanlış size yeni bir şey öğretecek ve netlerinizi arttırmanızı sağlayacak. Bundan dolayı da yaptığınız tüm yanlışların peşinden koşun ve onlarla olan kavganızı siz kazanmadan gitmelerine asla izin vermeyin!

6) PLANLAMA YAPIN

Elbette ki LGS maratonu için planlı ilerlemek, bahsettiğimiz diğer maddeler gibi çok önemli bir yere sahip. Yaptığınız planlar sayesinde o hafta hangi ders ve konulara ne kadar ağırlık vermeniz, onlar hakkında kaç soru çözmeniz gerektiğini tespit edebilirsiniz. Bu sayede haftanın sonunda yaptığınız şeyler ile planınızda yer verdiklerinizi kıyaslayabilir, eksiklerinizi tespit edebilir ve bir sonraki planınızı buna uygun olarak hazırlayabilirsiniz. Yaptığınız bu planlar sayesinde azar azar günlük soru çözüm sayılarınızı arttırarak şu an sizin için pek gerçekçi görünmeyen soru sayısı hedefine çok yakın bir zamanda ulaşabilirsiniz!

Değerli arkadaşlar, yazımı Bruno’dan bir alıntıyla sonlandırmak istiyorum: “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider.” Unutmayın ki şu an başlangıç çizgisindesiniz ve yarışı nasıl bir sonuçla noktalayacağınız da sizin elinizde. Hepinize kolaylıklar ve başarılar dilerim!