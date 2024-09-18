Hayalet sınıfa geçit verilmeyecek

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İstanbul’da 392 özel Anadolu lisesi ve 64 özel fen lisesi bulunduğunu belirten Yentür, “hayalet sınıf” kurduğu iddia edilen özel okullarla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda birtakım ihbar ve duyumlar aldıklarını söyleyen Yentür, bu duyumların, 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık sürecinde devamsızlık ve not garantisi verildiği iddia edilen kurumlar bulunduğu, öğrencilerin hafta içinde özel öğretim kurslarına devam ettiği, bu şekilde okula gitmeden üniversite hazırlık sürecine dahil olduğu yönünde olduğunu dile getirdi.

Bu iddialar üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Yentür, şunları söyledi:

“İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahada 162 müfettişimizle bu okullarımızı ve kurslarımızı hafta içinde çift taraflı denetim altına alacağız. Buradan özellikle velilerimize seslenmek istiyoruz. Böyle bir duruma müsaade edilmesi asla mümkün değildir ve biliyorsunuz 30 günü aşan bir devamsızlıktan sonra çocuklarımızın notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalırlar.”

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‘162 MÜFETTİŞİMİZ SAHADA’

Yentür, bu tür durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, “Senenin ve dönemin başında bu durumu özellikle göz önüne alarak bu tür kurumlara asla tevessül edilmemesini, itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Varsa böyle kurumlar tespit ettiğimizde en ağır idari ve mali para cezalarını ve takibatlarını yapacağız” diye konuştu.

“162 müfettişimiz sahada, hafta içi aralıklarla yıl boyunca bu denetimleri devam ettirecek” diyen Yentür, okulda olması gereken öğrencilerin farklı kurumlara devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, bu kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.

‘VELİLERİMİZİ, ÖĞRENCİLERİMİZİ DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Yentür, bu noktada İl Müdürlüğü olarak gereğini yapacaklarının altını çizerek, “Velilerimizi, öğrencilerimizi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Hem maddi olarak hem de çocuklarımızın akademik olarak yıl kayıplarına sebebiyet verilmemesi için asla bu tür durumlara taviz verilmemesini rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.