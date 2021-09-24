Hayal nasıl yazılır? TDK'ya göre Hayal kelimesinin doğru yazımı..

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Hayal kelimesinden türetilmiş olan sözcüklerin doğru yazımı ise şu şekildedir:

1- Hayalperest 2- Hayalet 3- Sükut-ı Hayal

Hayal Nasıl Yazılır?

Arapça ve Farsça gibi doğu dillerinden Türkçeye geçen bazı kelimelerde düzeltme işareti kullanılır. Hayal kelimesinin ikinci ''a'' harfinde de düzelme işareti vardır. Kelimenin doğru yazılış şu şekildedir:

HAYÂL

TDK'ya Göre Hayal Kelimesi Nasıl Yazılır?

Hayal kelimesinde düzeltme işareti kullanıldığı için ''hayel'' şeklinde telaffuz edilebilir. Bu şekilde telaffuz ediliyor olsa bile kelimenin doğu yazımı ''Hayâl'' şeklindedir. Bu sözcüğü ''Hayel'' şeklinde yazmak ise hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Çocukluğundan beri ünlü bir müzisyen olacağının hayâlini kuruyor.

(Doğru)

2- Böyle şeyleri hayel etmesi bile güzel.

(Yanlış)