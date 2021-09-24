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Hayal nasıl yazılır? TDK'ya göre Hayal kelimesinin doğru yazımı..

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Hayal nasıl yazılır TDKya göre Hayal kelimesinin doğru yazımı..

Zihinde canlandırılan ve maddi dünyada somut bir karşılığı olmayan şeylere hayal denir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu sözcükten türetilmiş birçok kelime de günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Hayal kelimesinin fiil hali ise hayal etmek ve hayal kurmak şeklinde yazılır. TDK'ya göre Hayal nasıl yazılır tüm detayları ile derledik.

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Hayal kelimesinden türetilmiş olan sözcüklerin doğru yazımı ise şu şekildedir:

1- Hayalperest 2- Hayalet 3- Sükut-ı Hayal

Hayal Nasıl Yazılır?

Arapça ve Farsça gibi doğu dillerinden Türkçeye geçen bazı kelimelerde düzeltme işareti kullanılır. Hayal kelimesinin ikinci ''a'' harfinde de düzelme işareti vardır. Kelimenin doğru yazılış şu şekildedir:

HAYÂL

TDK'ya Göre Hayal Kelimesi Nasıl Yazılır?

Hayal kelimesinde düzeltme işareti kullanıldığı için ''hayel'' şeklinde telaffuz edilebilir. Bu şekilde telaffuz ediliyor olsa bile kelimenin doğu yazımı ''Hayâl'' şeklindedir. Bu sözcüğü ''Hayel'' şeklinde yazmak ise hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Çocukluğundan beri ünlü bir müzisyen olacağının hayâlini kuruyor.

 (Doğru)

2- Böyle şeyleri hayel etmesi bile güzel.

 (Yanlış)

 

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