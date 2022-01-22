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Hayal nasıl yazılır? Hayal kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hayal nasıl yazılır Hayal kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan hayal kelimesi, henüz gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi istenen şey anlamına gelir. Düş ve tasavvur sözcükleriyle eş anlamlı olan hayal, göz yanılgısı ve beklenti manasında da kullanılır. Kelimenin fiil hali hayal etmek şeklinde yazılır. Gerçek ve realite ise hayal kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor. Hayal nasıl yazılır? Hayal kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Hayal' kelimesinden türetilen diğer sözcüklerin ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Hayalet 2- Hayallere dalmak 3- Hayalperest 4- Hayali 5- Hayal Gücü 6- Hayal Kırıklığı 7- Hayal meyal 8- Hayal Perdesi 

 Hayal Nasıl Yazılır? 

 Dış dünyada bir gerçekliği bulunmayıp zihinde tasavvur edilen şeylere hayal denir. Bu kelimenin ikinci hecesinde düzeltme işareti olduğu için, kelimedeki ikinci harf uzatılarak okunur. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Hayâl 

 Hayal Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Arapça kökenli bir sözcük olan hayal, hem düş hem de tasvir anlamına gelir. Hayal kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Hayâl - Doğru Kullanım

 Hayal - Yanlış Kullanım

 Hayel - Yanlış Kullanım 

 Hayal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Hayâl gücü çok geniş bir çocuk olduğu için ileride sanata ilgi duyabilir.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Bize sadece hayeller değil o hayalleri gerçekleştirebileceğimiz bir kudret de lazım. (Yanlış Kullanım)

 

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