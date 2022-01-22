Hayal nasıl yazılır? Hayal kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Hayal' kelimesinden türetilen diğer sözcüklerin ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Hayalet 2- Hayallere dalmak 3- Hayalperest 4- Hayali 5- Hayal Gücü 6- Hayal Kırıklığı 7- Hayal meyal 8- Hayal Perdesi

Hayal Nasıl Yazılır?

Dış dünyada bir gerçekliği bulunmayıp zihinde tasavvur edilen şeylere hayal denir. Bu kelimenin ikinci hecesinde düzeltme işareti olduğu için, kelimedeki ikinci harf uzatılarak okunur.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Hayâl

Hayal Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Arapça kökenli bir sözcük olan hayal, hem düş hem de tasvir anlamına gelir. Hayal kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Hayâl - Doğru Kullanım

Hayal - Yanlış Kullanım

Hayel - Yanlış Kullanım

Hayal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Hayâl gücü çok geniş bir çocuk olduğu için ileride sanata ilgi duyabilir.

(Doğru Kullanım)

2- Bize sadece hayeller değil o hayalleri gerçekleştirebileceğimiz bir kudret de lazım. (Yanlış Kullanım)