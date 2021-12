Have ve has arasındaki fark nedir? İngilizce have ile has farkı

Haberin Devamı

Have ve has fiilleri İngilizce de oldukça fazla kullanılmaktadır. Have ve has kelimelerinden hangilerinin cümlede kullanılacağı ise özneye bağlı olarak seçilmektedir. İngilizcede have kelimesi sahip olmak manasında kullanılmaktadır.

Have ve Has Arasındaki Fark Nedir?

Have ve has aynı tür cümlelerde kullanılmaktadır. Bir cümle içerisinde has ya da have kullanılacağına karar vermek için özneye bakmak gerekmektedir. İngilizce de have ve has sahip olmak manasında kullanılmaktadır. Cümlede geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlar için kullanılabilmektedir. Ancak farklı zamanlara göre yazılışlarında farklılık görülebilir. Have ve has kelimeleri genel olarak have got ve has got şeklinde kullanılmaktadır. Bir cümlede have got veya has got olumsuz yapılmak istenirse sonuna not eki getirilmesi gerekmektedir. Soru cümlesi olduğu durumlarda ise cümlenin have got veya has got ile başlaması gerekmektedir.

İngilizce Have ile Has Farkı Nedir?

İngilizce have ve has kelimeleri cümledeki özneye göre farklılık göstermektedir. Bir cümlede I, You, We ve They öznelerinin bulunması durumunda have kullanılır. Ancak cümlede He, She, It özneleri bulunuyorsa has fiilinin kullanılması gerekmektedir. Her ikisi de aynı anlama gelseler bile hangi cümlede hangi fiilin kullanılacağının özneye bakılarak kararlaştırılması gerekmektedir. Her ikisinin anlamı aynı olsa bile özneye uygun fiil kullanılmadığı durumlarda gramer hatası yapılmış olacaktır. Have ve has arasında bulunan fark öznelere uygun fiillerin kullanılmasından meydana gelmektedir.