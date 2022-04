Have 2. Ve 3. Hali Nedir? Have Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizce öğrenmek isteyen pek çok birey have fiili hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bunun içinde en çok internetten yararlanmaktadır. Bu sebeple internet ortamında kişileri konu hakkında aydınlatıcı nitelikte bilgilerin verilmesi son derece önemlidir.

Have 2. ve 3. Hali nedir?

Have fiili düzensiz bir fiil olduğundan ikinci hali birinci hali olan "have" fiilinden farklı yazılıp okunmaktadır.

Bu doğrultuda ‘Have’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Had’dir. İngilizce geçmiş zaman öznelerinde aynı şekilde kullanılmaktadır.

Have fiilinin ikinci hali olan Had fiilinin cümle içerisindeki olumsuzu ise ‘didn’t have’ ; sorusu ‘Did have’ şeklinde olmaktadır.

‘Have’ fiili düzensiz olduğundan dolayı i perfect tenselerle birlikte kullanımı söz konusu olan 3. Hali de ‘Had’ olmaktadır.

Have Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcedeki have fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri konusunun daha iyi anlaşılması için örnekler yararlı olacaktır. Bu doğrultuda işte have fiilinin cümlede ikinci ve üçüncü hal kullanım örnekleri,

Have 2. hali ile ilgili örnek cümleler;

I had four tickets four concert. (Konser için dört biletim vardı.)

Did we have any plan? (Bizim planı var mıydı?)

He didn’t have a lesson today . (Onun bugün dersi yoktu.)

Have 3. hali ile ilgili örnek cümleler;

Have they ever had English lesson? (Onların hiç İngilizce dersi oldu mu?)

She hasn’t had a house. (Onun evi yoktu.)

I have had the same car for ten years. (On yıldır aynı arabaya sahibim.)