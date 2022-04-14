Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Have 2. Ve 3. Hali Nedir? Have Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Have 2. Ve 3. Hali Nedir Have Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Düzensiz filler arasında yer alıyor olmasından dolayı have fiilinin have 2. ve have 3. halinin öğrenilmesi gerekliliği söz konusudur. İngilizce dilinde düzensiz fiillerin öğrenilmesi büyük öneme sahiptir. Sizin için Have 2. ve have 3. hali nedir? Have fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler konu başlıklarını detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

İngilizce öğrenmek isteyen pek çok birey have fiili hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bunun içinde en çok internetten yararlanmaktadır. Bu sebeple internet ortamında kişileri konu hakkında aydınlatıcı nitelikte bilgilerin verilmesi son derece önemlidir. 

 Have 2. ve 3. Hali nedir? 

 Have fiili düzensiz bir fiil olduğundan ikinci hali birinci hali olan "have" fiilinden farklı yazılıp okunmaktadır.

 Bu doğrultuda ‘Have’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Had’dir. İngilizce geçmiş zaman öznelerinde aynı şekilde kullanılmaktadır. 

 Have fiilinin ikinci hali olan Had fiilinin cümle içerisindeki olumsuzu ise ‘didn’t have’ ; sorusu ‘Did have’ şeklinde olmaktadır. 

 ‘Have’ fiili düzensiz olduğundan dolayı i perfect tenselerle birlikte kullanımı söz konusu olan 3. Hali de ‘Had’ olmaktadır. 

Haberin Devamı

 Have Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 İngilizcedeki have fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri konusunun daha iyi anlaşılması için örnekler yararlı olacaktır. Bu doğrultuda işte have fiilinin cümlede ikinci ve üçüncü hal kullanım örnekleri, 

 Have 2. hali ile ilgili örnek cümleler; 

 I had four tickets four concert. (Konser için dört biletim vardı.)

 Did we have any plan? (Bizim planı var mıydı?)

 He didn’t have a lesson today . (Onun bugün dersi yoktu.) 

 Have 3. hali ile ilgili örnek cümleler; 

 Have they ever had English lesson? (Onların hiç İngilizce dersi oldu mu?)

 She hasn’t had a house. (Onun evi yoktu.)

 I have had the same car for ten years. (On yıldır aynı arabaya sahibim.)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk