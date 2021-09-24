Havalimanı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Havalimanı kelimesinin doğru yazımı..

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Hava araçlarının inmesi ve kalkması konusunda kullanılan alan havalimanı olarak bilinmektedir. Birçok farklı yerde kullanılan bu kelime yazımı noktasında ciddi hatalar oluşturabiliyor.

Havalimanı Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Havalimanı’ olarak bitişik ele alınmış halidir. Hava ve liman kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan bu sözcük, uçakların pist olarak kullandığı alan şeklinde ifade edilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını dair Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimenin bitişik olduğu öne çıkıyor.

Havalimanı (Doğru)

Hava limanı (Yanlış)

Havalimanı Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir ve bitişik olarak yazılır. Bitişik yazılması ile beraber uçaklar için kullanılan pist anlamına gelir. Aynı zamanda havaalanı ile eş anlamlıdır.