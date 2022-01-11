Havalimanı nasıl yazılır? Havalimanı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Havalimanı kelimesi, dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

Havalimanı Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için bakılması gereken kaynak ise, TDK sözlüğüdür. Türk Dil Kurumu sözlüğünde havalimanı kelimesinin doğru yazılışı bitişik olarak görülüyor.

Havalimanı kelimesinin doğru yazılışı, “havalimanı” olarak bitişik şekilde yazılmalıdır. Hava ve liman kelimelerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan bu sözcük, uçakların pist olarak kullandığı alan şeklinde de ifade edilir. Havalimanı ile aynı anlama gelen havaalanı kelimesi de bitişik yazılır.

Havalimanı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı Türk Dil Kurumu’na bakıldığı zaman anlaşılıyor. Havalimanı kelimesinin doğru yazılışının bitişik yazıldığı öne çıkıyor. Havalimanı kelimesi, dilimde sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda havaalanı ile havalimanı eş anlamlı kelimelerdir.

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Havalimanı, uçakların inip kalktığı pist olarak da bilinir. Hava ve liman sözcüklerinin birleşimi ile yazılan bu kelime, dilimizde en çok yanlış yazılan sözcükler arasında yer alıyor. Bu nedenle doğru yazılışını bilmek ve buna uygun kullanmak gerekiyor.