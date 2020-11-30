Havacılık Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Havacılık yönetimi bölümü; son yılların en hızlı gelişen havacılık sektörü içinde bulunan bölümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte havacılık alanında baş döndüren hızlı gelişmeler meydana gelmektedir. Bu durum da bu alanda çalışacak kişi sayısını önemli kılmaktadır. Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına havacılık yönetimi bölümü bu sektörde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.

Havacılık Yönetimi Bölümü Nedir? Bu Bölümden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Havacılık yönetimi bölümü havacılık sektöründe yer alan işletmelerin; finansal, muhasebe, pazarlama gibi alanlarında her türlü etkinliği dayalı kalite kontrol ve emniyeti denetleyecek kalifiye elemanların yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Özellikle son yüzyılın en çok gelişen sektörlerinden bir tanesi olan havacılık sektöründe havalimanlarının kendi içinde bir programın olması oldukça önemlidir. Departmanlar arası ve departmanların kendi içlerinde sahip oldukları karmaşık yapının düzenlenmesinde ve daha sağlıklı işlemesinde havacılık yönetimi bölümünün önemi çok büyüktür.

Havacılık Yönetimi Bölümü Tercih Edecek Öğrencilerin Kişilik Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Havacılık yönetimi bölümü tercih edecek öğrenciler;

- Değişken saatlere uyum sağlayabilen

- Sabırlı

- Kişisel bakımına özen gösteren

- Sert engeli bulunmayan

- Diksiyonu düzgün ve düzgün giyilebilen

- Problem çözme becerisine sahip kişiler olmalıdır.

- Aynı zamanda bu kişiler ekip çalışmasına yatkın olan kişiler olarak da sorumluluk alabilmelidir. Aksi takdirde yoğun iş temposuna ayak uyduramayan bu bölüm mezunları çalışma hayatlarında sıkıntılar yaşayabilir.

Havacılık Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Havacılık Yönetimi Bölümü üniversitelerin İşletme Fakültesi ya da havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde eğitim veren 4 yıllık bölümlerden bir tanesidir. Bu bölüme girecek olan öğrenciler eşit ağırlık puan türünden tercih yapmalıdır. Aynı zamanda bölüme girmek isteyen kişiler kişilik özellikleri bakımından da havacılık yönetimi bölümüne uygun sabırlı, sosyal, kişisel bakımına ve giyimine özen gösteren bireyler olmalıdır. Değişken çalışma saatlerine uyum sağlayan kişiler olmalıdır.

Havacılık Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümü birçok disiplini içinde barındıran bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler alması gereken zorunlu dersler bulunmaktadır. Genel anlamda havacılık yönetimi bölümünde okumak isteyen kişiler;

- Hukukun temel kavramları

- Havacılık

- Hava taşımacılığı

- Hava kargo ve tehlikeli maddeler

- Havacılık güvenliği

- Hava yolu pazarlaması

- Havacılık işletmelerinde muhasebe uygulamaları

- Havayolu işletmelerinde operasyonel uygulamalar

- Ulaştırma sistemleri

- Hava trafik kontrol merkezleri

- Havaalanı sistemi

- Yer hizmetleri ve yönetimi

- Uçak bilgisi ve uçuş ilkeleri

- İşletme fonksiyonları gibi daha birçok dersten 8 yıllık bir eğitim alarak bu bölümü başarı ile tamamladıklarında havacılık yönetimi lisans diploması almaya hak kazanır.

Havacılık Yönetimi Bölüm Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümü mezunları geçen teknoloji ile birlikte değişen hayat şartlarına uygun olarak birçok alanda çalışabilmektedir. Genel olarak;

- Havayolu taşımacılığı firmaları

- Kargo firmaları

- Havalimanları

- Havayolu şirketleri hizmetleri işletmeleri

- Havayolu lojistik firmaları

- Hava ulaştırma şirketleri

- Uçuş pazarlama firmaları gibi çok geniş alanlarda çalışabilir. Bu sektörde çalışmak isteyen kişiler planlama, süreç yönetimi, kalite kontrol yönetimi operasyon yönetimi üzerinde çalışmalarda bulunur.

Havacılık Yönetimi Bölümü Ülkemizde Hangi Üniversitelerde Bulunmaktadır?

Havacılık yönetimi bölümü olan üniversiteler ülkemizde oldukça fazladır. Bu bölümde eğitim almak isteyen kişiler;

- Ufuk Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Balıkesir Üniversitesi

- İstanbul Bilgi Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi

- İstanbul Gelişim Üniversitesi

- İstanbul Medipol Üniversitesi

gibi üniversitelerde ve daha birçoğunda eğitim alabilir. Böylece gelişen teknolojiye uyum sağlayarak birçok dalda eğitim almayı hedefleyen havacılık yönetimi bölümü okumak isteyen birçok öğrenci teknolojinin gelişmesi ile bu alanlarda çalışabilme olanaklarına sahiptir.