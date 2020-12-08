Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Havacılık ve uzay mühendisliği, havacılık sektörü için nitelikli eleman kazandırmayı hedefleyen bir bölümdür. Havacılık ve uzay mühendisliği üniversitelerin lisans programıdır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Havacılık sektörü her geçen gün gelişiyor. Hızla gelişen bu sektörde nitelikli eleman yetiştirmek için üniversitelerde lisans eğitimi veriliyor. Bu nedenle havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimin ardından "Havacılık ve Uzay Mühendisi" olarak göreve başlıyorlar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Nedir?

Havacılık ve uzay mühendisliği, havacılık sektörü ile ilgilidir. Havacılık sektöründeki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği bu mühendislikte çeşitli araştırmalara imza atılır. Haberleşme alanında yeniliklerin takip edildiği bölümde mühendislik temelleri baz alınarak hava yolu ulaşım araçlarının bilinmeyenleri incelenir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde öğrenciler temel dersleri alır. Buna göre bu bölüm havacılık sektöründe çalışacak mühendisleri yetiştirir. Ayrıca bölümden mezun olduktan sonra mezunlar AR-GE çalışmalarında ve araç geliştirmelerinde görev alabilirler.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık ve uzay mühendisliği mezunları için geniş bir iş yelpazesi bulunuyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte popülerliği de artan havacılık ve uzay mühendisliği bölümü, sektöre mühendis yetiştirir. Havacılık ve uzay mühendisliği mezunu AR-GE çalışmaları yaparak araç üretimi ve geliştirilmesinde çalışırlar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliği bölümü üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlıdır. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde 4 yıl eğitim görülmektedir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde okumak isteyen adayların araştırmacı ve meraklı bir kişilikleri olması gerekir. Bunun yanı sıra adaylar matematik ve fizik bilimine de ilgi duymalılar. Havacılık ve uzaya merakı olan adayların üniversite sınavında yeterli puanı almaları gerekir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Türkiye genelinde bulunan üniversitelerde havacılık ve uzay mühendisliği bölümü öğretim dili İngilizcedir. Öğrenciler havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde tüm dersleri İngilizce olarak görmekteler.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversite sınavına giren adaylar matematik ve fen bilimleri sorularını çözmeliler. Bu sorularda ne kadar çok net yapılır ise sayısal puan türü de o kadar yükselecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mühendislik fakültelerine bağlı olan havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde fizik, kimya, matematik gibi temel dersler verilebilir. Bunun yanı sıra mühendislik termodinamiği, malzeme bilimi, malzemeler mekaniği, uçuş mekaniği ve kablosuz haberleşmeye giriş gibi alan dersleri de bulunuyor.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Üniversite eğitiminin ardından iş bulma olanaklarının geniş olması çok önemlidir. Öğrenciler de buna göre meslek tercihi yapabilirler. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler için havacılık kurumlarında, havayolu şirketlerinde ve diğer kurumlarda iş imlanı ve olanakları bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü mezunları havacılık ve uzay teknolojilerinin olduğu her şirkette rahat bir şekilde iş bulabilirler. Bunun yanı sıra havacılık ve uzay mühendisliği bölümü mezunları TSK ve devlet kurumlarında iş bularak rahatlıkla çalışabilirler.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Son yıllarda popüler bir hale gelen havacılık ve uzay mühendisliği çalışma alanları oldukça geniştir. Bu nedenle havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişiler AR-GE çalışmalarında rahatlıkla çalışabilirler. Bunun yanı sıra çeşitli kurumlarda ve firmalarda rahatlıkla iş bulabilirler.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Günümüzde ilginin de arttığı havacılık ve uzay mühendisliği bölümü önemli üniversitelerin bünyesinde yer alıyor. Bu kapsamda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde havacılık ve uzay mühendisliği bölümü yer alıyor.