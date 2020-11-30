Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü öğrencileri 8 dönemlik bir eğitim hayatı geçirirler Sonrasında ise mühendislik, denizcilik, deniz taşıtlarının ve yapıları ile alakalı detaylı ve bilimsel eğitimler alırlar.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü; verdiği eğitimlerle birlikte öğrencilerini havacılık sektörüne hazırlar. Böylece öğrenciler arasından sektör için işinde iyi ve uluslararası standartlara uygun nitelikte kişiler yetiştirerek sektöre önemli katkı ve yararlar sağlar.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Nedir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği, hava araçlarının sahip oldukları, elektrikli yapıları, güç sistemleri ve elektronik sistemlerinin detaylı bir biçimde öğrenildiği, bunun beraberinde öğrenilen bu yapı ve sistemlerin muayene, bakım ve onarım gibi çeşitlilik barındıran işlerin teorik derslerin temelinde uygulama eğitimlerle birlikte desteklendiği bir bölüm olma özelliğine sahiptir.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünün Amacı Nedir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünün en temel amacı, eğitim süreçlerinde öğrencilere verilen bilimsel dersler vasıtasıyla havacılık sektörüne büyük katkı ve yarar sağlayacak nitelikli bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmak olmaktadır.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünü başarıyla bitirerek mezun olan bireyler; uçakların güvenli bir biçimde kullanılmasına çok önemli bir katkı sağlayan elektronik cihazların kullanımı ve bakımı, gerekli durumlarda ise elektronik parçaların onarım ve bakımını sağlama işlerini gerçekleştirirler.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Kaç Yıllıktır?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde okumak isteyen öğrencileri, 4 yıllık bir lisans eğitimi programı beklemektedir. 4 yıllık olan eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘‘Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanırlar.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünü tercih etmeyi planlayan aday öğrencilerin havacılığa, elektrik ve elektroniğe ilgili kişiler olması en önemli konuların başında gelir. Ayrıca fizik ve matematik bilimine karşı ilgili olmak, disiplinli, sorumluluk sahibi ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek nitelikte kişiler için Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü iyi bir seçenek oluşturmaktadır.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Öğretimi İngilizce midir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversitelerde eğitim dili İngilizce olabilmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerde isteğe bağlı İngilizce eğitimi de verilmektedir.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü Sayısal Puan türünde öğrenci kayıt işlemini gerçekleştirmektedir. Bu noktada öğrencilerin sahip oldukları TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı elde ettikleri Sayısal Puan durumu önemli bir konudur.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünü tercih eden öğrencilerin sorumlu olacakları pek çok ders bulunuyor. Bunlar;

- Sivil Havacılığa Giriş,

- Uçuş Teorisi,

- Mekanik,

- Dalgalar ve Optik,

- Uçak Malzeme Bilgisi,

- Havacılık Kuralları,

- Uçak Bakım Terminolojisi

- Hasarsız Kontrol Yöntemleri

- Termodinamik,

- Haberleşme Sistemleri,

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünden mezun olmayı hak kazanmış olan kişilerin çoğunlukla Hava Araçları Bakım ve Onarım Merkezleri ve Özel Hava Yolları İşletmelerinde iş ve olanakları bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde eğitimini başarıyla tamamlamış ve lisans hakkını elde etmiş kişilerin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekler yerler arasında;

- Hava limanları,

- Uçak bakımı ve onarımının yapıldığı firmalar,

- Uçak üretimi yapan firmalar

- Uçaklar ve havacılık ile alakalı çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlar

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Çalışma Alanları Nelerdir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği çalışma alanlarını daha çok havacılık sektörü oluşturmaktadır. Buna göre Uçakların güvenli bir şekilde kullanımın sağlanması amacıyla bu uçakların uçuşa uygun olup olmadığının kontrolü, bakımı ve gerekli durumlarda onarımı ve benzer nitelikte pek çok işlem havacılık elektrik ve elektroniği çalışma alanı kapsamına girmektedir.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü bulunan iki üniversite seçeneği bulunuyor. Bun üniversiteler;

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi